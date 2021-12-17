نتيجة فحص تيبو كورتوا تحسم مصير مباراة ريال مدريد وقادش

ضرب فيروس كورونا لاعبي ريال مدريد بعد تأكد إصابة 6 لاعبين ودافيد أنشيلوتي ابن المدرب كارلو أنشيلوتي ومساعده، وذلك قبل مواجهة قادش الأحد القادم في الدوري الإسباني.

ورغم إصابة 6 لاعبين، وهم الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو والإسباني ماركو أسينسيو والويلزي غاريث بيل والبرازيلي رودريغو والحارس الأوكراني أندري لونين، لكن ريال مدريد لم يطلب تأجيل لقائه مع قادش ويرغب في إجرائه واضعا ثقته في بقية اللاعبين.

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وتفرض قوانين رابطة الدوري الإسباني على الأندية لعب لقاءاتها في حال تواجد 13 لاعبا 5 منهم من الفريق الأول والبقية من الفريق الثاني وهو الشرط الذي لا يتوفر في ريال مدريد.

ويملك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مصير اللقاء في يده في حال إصابته بفيروس كورونا، حيث ستحدد الاختبارات القادمة للاعب لقاء ريال مدريد وقادش.

وبحسب القوانين فإن الفريق مطالب باللعب حال تواجد حارس واحد في صفوفه، لكنه اشترط أن يكون من الفريق الأول وفي حال ريال مدريد سجل حارسين فقط ضمن لائحة الفريق الأول وهما البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندري لونين.

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وبعد إصابة لونين بفيروس كورونا يملك الفريق الأول حارسا واحدا هو تيبو كورتوا، ولجأ كارلو أنشيلوتي لحارس الفريق الثاني توني فويداس ليكون بديلا للحارس البلجيكي خلال لقاء قادش.

وفي حال جاءت نتائج الاختبارات الأخيرة لتيبو كورتوا إيجابية بفيروس كورونا فلقاء ريال مدريد وقادش سيتم تأجيله لعدم امتلاك الفريق حارسا من الفريق الأول رغم توفره على لائحة لاعبين كافية لإجراء اللقاء.

إيدين هازارد والفرصة الأخيرة

من جهة أخرى ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ أن إصابة البرازيلي رودريغو والإسباني ماركو أسينسيو بفيروس كورونا منح فرصة أخيرة للبلجيكي إيدين هازارد.

وبعد تألق البرازيلي فينسيوس جونيور كجناح أيسر أصبح النجم البلجيكي يجد صعوبة في فرض نفسه في التشكيل الأساسي، كما أن تألق الثنائي رودريغو وأسينسيو في الجهة اليمنى صعب من مهمته.

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وفي غيابهما بسبب فيروس كورونا قد يلجأ المدرب كارلو أنشيلوتي لهازارد لإشراكه في الجهة اليمنى رغم كونه يبقى خيارا ثانيا بعد الإسباني لوكاس فاسكيز.

وفي ظل غياب داني كارفاخال بسبب مشاكل عضلية فالمدرب الإيطالي قد يلجأ لمشاركة ناتشو كظهير أيمن وفاسكيز جناح وهو ما يفرض إبقاء هازارد على دكة البدلاء، لكن في حال مشاركة لوكاس فاسكيز كظهير أيمن فأمام النجم البلجيكي فرصة العودة للتشكيل الأساسي.