هل لفيروس كورونا علاقة باعتزال سيرجيو أغويرو؟

نفى روبرتو بيدرو طبيب القلب الخاص بالمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة، الذي قرر الاعتزال يوم الأربعاء بسبب مشاكل في القلب، أن يكون لفيروس كورونا علاقة باعتزال أغويرو اللعب.

وأعلن أغويرو الاعتزال، يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي؛ بسبب اضطراب في نبضات القلب.

أغويرو يبكي في مؤتمر إعلان اعتزاله: الأطباء قرروا أن عليّ التوقف عن اللعب https://t.co/Nt1UBz41lG pic.twitter.com/7EAwxshDne — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

وقال بيدرو طبيب أغويرو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: ”ما فعلناه بالقسطرة هو حرق المنطقة التي نشأت منها اضطرابات نظم القلب“.

وأضاف: ”نعتقد أن هذا الأمر سيجعل القلب يعمل بشكل جيد للغاية ويتم حل المشكلة، نصيحتنا له كانت ألا يمارس الرياضات عالية الأداء التي تحتاج درجة كبيرة من الجهد البدني والعقلي لعدة ساعات في اليوم“.

وتابع: ”على الأرجح الندبة الصغيرة التي تم العثور عليها ناتجة عن فيروس تعرض له في مرحلة ما في حياته، ولم يتم اكتشافه أبدا، لكن لا علاقة له بفيروس كورونا أو اللقاح“.

🔴 رسميًا.. برشلونة يعلن أن سيرجيو أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيًا الأربعاء المقبل، لإعلان أمر يخص مستقبله بحضور خوان لابورتا رئيس النادي. أغويرو سيعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب مشاكل في القلب. pic.twitter.com/eKk77a8r7O — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وانضم أغويرو لبرشلونة في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الذي لعب له 10 سنوات.

وأتم بيدرو: ”كنت قلقا للغاية، وحين رأيت نتائج الفحص، كان أول ما قلته له: لو كنت ابني لنصحتك بعدم الاستمرار في لعب كرة القدم“.

وأردف: ”ربما كان بإمكانه الاستمرار في اللعب دون مشاكل، لكن الأمر ليس مضمونا“.

ولعب أغويرو 5 مباريات فقط مع برشلونة، بواقع 165 دقيقة، سجل فيها هدفا كان ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، في أكتوبر الماضي.

أغويرو في مؤتمر إعلان اعتزاله: "لقد قررت التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظة صعبة للغاية، لكنني سعيد بالقرار الذي اتخذته. أول شيء هو صحتي، الطاقم الطبي قرر أن علي التوقف عن اللعب وقبل 10 أيام اتخذت القرار".#إرم_سبورت pic.twitter.com/ZHw1LRiAxZ — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

تنازل أغويرو

في سياق متصل، قالت صحيفة سبورت إن أغويرو تنازل عن السنة الثانية في عقده مع برشلونة، وحصل على جزء من راتبه هذا الموسم فقط“.

ووفقا للصحيفة، فإن فسخ عقد أغويرو يسمح لبرشلونة بتسجيل داني ألفيس، والذي يستطيع اللعب أمام ريال مايوركا في 2 يناير المقبل.

ويملك أغويرو مسيرة مميزة، حيث لعب لأتلتيكو مدريد 5 سنوات قبل أن يلعب لمانشستر سيتي 10 سنوات.

ونال سيرجيو أغويرو مع أتلتيكو مدريد لقبا في الدوري الأوروبي ولقبا في كأس السوبر الأوروبي، في حين نال مع مانشستر سيتي 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و3 في كأس الدرع الخيرية.