موندو ديبورتيفو: كافاني يريد الانتقال لبرشلونة.. وتقدم مهم في صفقة فيران توريس

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد حدد وجهته القادمة واختار برشلونة رغم عروض أندية أخرى.

وبحسب الصحيفة حاول فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 34 عاما لكنه أخبرهم برغبته اللعب لبرشلونة وأغلق الباب أمام العودة لأمريكا الجنوبية.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم ليعوض اعتزال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب أزمته الصحية ومشاكل القلب ويأمل في إيجاد حل للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير إعلامية أن كافاني يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل ودي وينهي عقده للتوقيع مع برشلونة كلاعب حر، حيث من المحتمل أن يحصل على عقد لمدة موسم ونصف.

من جهة أخرى ذكر الصحفي جيرارد روميرو على قناته في موقع ”تويتش“ أن تقدما كبيرا في وجهات النظر بين برشلونة ومانشستر سيتي حصل في المدة الأخيرة بشأن صفقة انتقال الجناح الإسباني فيران توريس.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ طلب مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو فيما عرض برشلونة مبلغ 45 مليون يورو لضم فيران توريس وكان الفارق بين عرض الفريقين 15 مليون يورو، لكن الصحفي الإسباني أكد أن الفارق تقلص لحدود 4 أو 5 ملايين يورو بين عرض برشلونة و مطالب مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة يضع رهانه الكلي على فيران توريس ويعتبره تعاقدا استراتيجيا لكون اللاعب لا يزال شابا يبلغ من العمر 21 عاما وبإمكانه اللعب للفريق لسنوات طويلة.

ولا يشارك توريس حاليا رفقة مانشستر سيتي بسبب الإصابة وتراجع دوره هذا الموسم في ظل تألق عدة لاعبين، الجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وفيل فودين، ويرغب في الرحيل ليحصل على دقائق أكثر في سنة 2022 التي تتميز بكأس العالم في قطر ويأمل في المشاركة رفقة المنتخب الإسباني.

وسجل برشلونة هدفين فقط في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة وانتقل إلى الدوري الأوروبي، في حين سجل 25 هدفا في 16 مباراة في الدوري الإسباني.

وفي آخر ثلاث مباريات لبرشلونة سجل برشلونة هدفين، لكنه خسر مرتين وتعادل مرة، (مباراتين في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا).