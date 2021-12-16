كورونا يضرب ريال مدريد ومباراته أمام قادش في مهب الريح

ضرب فيروس كورونا ريال مدريد بشدة؛ مما يهدد بتأجيل مباراة الفريق أمام قادش يوم الأحد المقبل في الليغا، بعد إصابة 7 حالات بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة.

وقالت صحيفة ”أس“ إن أول لاعبين أصيبا هما لوكا مودريتش ومارسيلو، وذلك بأعراض البرد يوم الثلاثاء، وتم استبعادهما على الفور من الفريق، بينما أصيب لاعبان في فريق كرة السلة ليتخذ النادي احتياطات قصوى، وشدد البروتوكول الخاص بكورونا، وهو بالفعل صارم للغاية في مقر تدريب الفريق الأول.

ومع ذلك، أعلن ريال مدريد رسميًا أن 4 لاعبين آخرين أصيبوا بالفيروس هم: ماركو أسينسيو، غاريث بيل، أندري لونين، رودريغو، وكذلك أصيب دافيدي أنشيلوتي نجل المدير الفني كارلو أنشيلوتي بكوفيد-19.

وفي جميع الحالات، لحسن الحظ، الأعراض خفيفة لكن الحالات الإيجابية الجديدة، إلى جانب إصابة داني سيبايوس وداني كارفاخال تعقد عمل أنشيلوتي قبل آخر مباريات بالدوري في العام الحالي.

ويوم الخميس المقبل، سيخوض ريال مدريد مباراته المؤجلة ضد أتلتيك بلباو وسيكون من الضروري بحلول ذلك الوقت معرفة الحالة التفصيلية للفريق.

هل ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند معا؟ https://t.co/a8sTwVgGDu pic.twitter.com/v5h7Shc5GA — إرم سبورت (@EremSports) December 16, 2021

ويشير بروتوكول الليغا إلى أن اللاعبين المصابين يمكنهم اللعب مرة أخرى عندما تتحول اختباراتهم من إيجابية إلى سلبية دون دخول أي حجر صحي.

ويشير البروتوكول المعتمد من الليغا والاتحاد الإسباني إلى أنه إذا كان هناك 13 لاعبا متاحا من الفريقين الأول والثاني، فيجب لعب المباراة.

ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 5 لاعبين من الفريق الأول في القائمة وفي الملعب، وفي ظل الظروف العادية قبل الجائحة كان يكفي 7 لاعبين.

وفي هذا التسلسل من الأحداث، اضطر ريال مدريد إلى إعادة جدولة تدريب اليوم الخميس، والذي كان من المفترض أن يقام في الساعة الـ 11:00 صباحًا.

ريال مدريد يعلن إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا https://t.co/4mSIaemM5I pic.twitter.com/KOBc8mnOYl — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

ومع اكتشاف بعض الحالات الإيجابية بالفعل (باستثناء مودريتش ومارسيلو) مساء الأربعاء، قرر ريال مدريد اتباع هذه الاستراتيجية. ذهب اللاعبون إلى فالديبيباس هذا الصباح وخضعوا جميعا للاختبار دون النزول من السيارة. وكانت حالات إيسكو وناتشو بيل وإدين هازارد وماريانو ونجل أنشيلوتي موضع شك قبل أن يؤكد النادي تفشي المرض.

ومشكلة النادي الملكي هي أن فرق كرة القدم وكرة السلة وحتى فرق السيدات تشترك في بعض الأماكن في فالديبيباس، مثل بعض الصالات الرياضية أو غرف الطعام ومناطق الترفيه.

وتم تسجيل ثلاث حالات إيجابية في فريق كرة القدم النسائية، ولكن ليس في الفريق الأول، حيث كانت جميع الاختبارات سلبية.