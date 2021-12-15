ريال مدريد وبرشلونة وبلباو يقاضون رابطة الدوري الإسباني بسبب صفقة CVC

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو اليوم الأربعاء أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد موافقة الأندية على صفقة من صندوق الاستثمار المباشر (CVC) كابيتال بارتنرز الأسبوع الماضي.

وصوت 42 ناديا يمثلون أندية الدرجتين الأولى والثانية باستثناء خمسة على صفقة بقيمة 1.994 مليار يورو (2.24 مليار دولار) من صندوق الاستثمار المباشر (CVC) كابيتال بارتنرز في اتفاق هو الأول من نوعه في أوروبا.

ورفضت أربعة أندية، بينها ثلاثي الدرجة الأولى، الصفقة بينما امتنع أحد الأندية عن التصويت.

وأعلن ريال مدريد وبرشلونة وبلباو في بيان أنها اتخذت إجراءات قانونية ونشروا البيان عبر مواقعها على الإنترنت.

وجاء في البيان أن الصفقة ”غير قانونية وتسبب ضرارا لا يمكن إصلاحه لقطاع كرة القدم الإسبانية بالكامل وتنتهك بشكل صارخ المبادئ الأساسية لقانون الرياضة الإسباني ولوائح رابطة الدوري“.

وتشمل الاتفاقية التي أطلق عليها ”دفعة للدوري الإسباني“ شراء (CVC) حصة 8.2 بالمئة في شركة جديدة ستحصل على عائدات البث والرعاية لمدة 50 عاما.

ويلزم الاتفاق الأندية بتخصيص 70 بالمئة من أموال الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية الجديدة وتحديث المشروعات ويمكن استخدام ما يصل إلى 15 بالمئة في التعاقد مع اللاعبين و15 بالمئة المتبقية لتخفيض الديون.

وقالت رابطة الدوري إن الاتفاق قانوني.

وأضافت الرابطة في بيان: ”قرار ريال مدريد ورد فعله كان متوقعا ويتوافق مع تاريخ النادي في معارضة أي مبادرة إستراتيجية تمثل تقدما ودفعة للبطولة وأنديتها“.

وكان ريال مدريد وبرشلونة أيضا بين القوى الدافعة لخطة دوري السوبر الأوروبي الانفصالي التي فشلت في وقت سابق هذا العام وتعهدا بمواصلة العمل على إطلاقه.