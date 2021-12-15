أغويرو يبكي في مؤتمر إعلان اعتزاله: الأطباء قرروا أن عليّ التوقف عن اللعب

دخل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في نوبة بكاء خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي برشلونة من أجل اللاعب، اليوم الأربعاء، لإعلان اعتزاله بشكل رسمي، عالم كرة القدم، بسبب متاعب صحية ألمّت باللاعب مؤخرًا.

وابتعد أغويرو عن الملاعب، منذ أن تعرض لوعكة صحية في القلب، خلال مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني، في شهر أكتوبر الماضي.

وقال أغويرو: ”لقد قررت التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظة صعبة للغاية، لكنني سعيد بالقرار الذي اتخذته. أول شيء هو صحتي، الطاقم الطبي قرر أن عليّ التوقف عن اللعب، وقبل 10 أيام اتخذت القرار“.

وأضاف: ”أنا فخور وسعيد بمسيرتي الكروية، لطالما حلمت بلعب كرة القدم“.

وأشار: ”بذلت قصارى جهدي، لمعرفة ما إذا كان هناك أي أمل في اللعب مرة أخرى.. ولكن لم أستطع. لا أعرف ما الذي ينتظرني الآن، لكنني أعرف أن لديّ الكثير من الأشخاص الذين يحبونني“.

وأردف أغويرو: ”عندما لمست الكرة، كان حلمي هو اللعب في الدرجة الأولى، ولم أفكر أبدًا في السفر إلى أوروبا، من خلال أتلتيكو مدريد، الذي وثق بي، عندما كان عمري 18 عامًا، ثم مانشستر سيتي، وبرشلونة. لقد جئت إلى نادٍ عظيم، وعاملوني بشكل جيد للغاية. وكذلك لا أنسى منتخب الأرجنتين“.

واستطرد: ”أعتقد أنني بذلت قصارى جهدي للمساعدة في فوز الفريق، سأرحل ورأسي مرفوعة وأنا سعيد للغاية. لا أعرف ما الذي ينتظرني في حياة أخرى، ولكن لديّ أشخاص يحبونني ويتمنون لي الأفضل. شكرًا لجميع الصحفيين، الذين عاملوني معاملة حسنة، والذين لم يفعلوا ذلك، لم يحدث شيء. أشكر جميع مشجعي الأندية التي لعبت فيها، واحتفظ بالكثير من الذكريات الجميلة التي عشتها“.

وتواجد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في ملعب ”كامب نو“، لمساندة أغويرو.

ويتمتع غوارديولا بعلاقة جيدة مع أغويرو، حيث لعب الأرجنتيني في صفوف مانشستر سيتي، في الفترة بين 2011 و2021، قبل رحيله مجانًا إلى برشلونة، الصيف الماضي.

وشارك أغويرو، أيقونة سيتي السابق، لمدة 165 دقيقة فقط، مع برشلونة، منذ انضمامه للفريق، مطلع الموسم الجاري.

ومثّل أغويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة، وسجل 41 هدفًا، وتوج بكوبا أمريكا 2021، ونال وصافة كأس العالم 2014.

وهو أكثر من سجل في تاريخ مانشستر سيتي، برصيد 260 هدفًا.