ريال مدريد يعلن إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

أصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد من خلاله إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا.

وأكد ريال مدريد إيجابية مسحة الثنائي مودريتش ومارسيلو وبالتالي عزلهما.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خوض 17 جولة برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

وشارك مودريتش في فوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل على أتلتيكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام قادش ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وتقام مباريات ثمن النهائي في شهر فبراير المقبل.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد أشارت إلى استعداد مسؤولي ريال مدريد لتجديد عقد النجم الكرواتي مودريتش، وذلك كمكافأة على الاداء المميز الذي يقدمه في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اقتراح تجديد عقد مودريتش على مجلس الإدارة، وحصل على موافقة الجميع، فهناك ثقة كبيرة بقدرة النجم الكرواتي.

وكان ريال مدريد قد جدد عقد مودريتش لعام واحد فقط في الموسم الماضي، وبالتالي سينتهي عقده الحالي عقب نهاية الموسم، وهذه هي السياسية التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز 33 عاماً، بحيث يتم الجديد لموسم واحد فقط.

ويقدم لوكا مودريتش موسماً رائعاً مع ريال مدريد رغم أنه يبلغ 36 عاماً، وخطف الأضواء يوم أمس في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد نظراً لقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالكرة والخروج بها من الخلف، رغم أنه لم يحصل على جائزة رجل المباراة التي نالها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وشدد التقرير على أن مودريتش سيوقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2023، وهذا سيمنحه فرصة تحقيق حلمه بالاعتزال في ريال مدريد، لأنه سيبلغ في ذلك الوقت عامه 38.