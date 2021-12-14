لن يلعب مع مدريد بوجود مبابي.. لابورتا يطالب رايولا بإقناع هالاند بقيادة مشروع برشلونة

بات المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند الهدف الرئيسي لبرشلونة الموسم المقبل، في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وصعوبة الجمع بين المهاجمين البارزين.

وقالت محطة Cuatro التلفزيونية الإسبانية إن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني أبلغ مينو رايولا وكيل أعمال هالاند بأن المهاجم النرويجي الهدف الأول لبرشلونة الموسم المقبل، حيث طلب من رايولا التأثير على هالاند ودفعه للانتظار لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وأخبره لابورتا أن برشلونة سوف يبني مشروعًا رائعًا، وأن هالاند سيصبح صاحب أعلى راتب في الفريق. وعندما يحين موعد التعاقد مع الهداف الشاب سيبذل النادي قصارى جهده للتغلب على أزمته المالية الحالية والتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند.

وأضافت المحطة نقلا عن مصادر مقربة من رئيس برشلونة بأن لابورتا أبلغ رايولا قائلا: ”سوف يوقع مبابي لريال مدريد وسيتنافس إرلينغ معه لمدة عشر سنوات مقبلة على الأفضل في العالم مثلما حدث بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

”سيذهب مبابي إلى مدريد ولا يمكن لهالاند الذهاب إلى هناك. يجب أن يكون قائد هذا المشروع والنجم الرئيسي للفريق. يجب أن ينضم لفريق مثل برشلونة، حيث يقاتل من أجل هيمنته على كرة القدم“.

فابريزيو رومانو: خوان لابورتا اجتمع مع مينو رايولا وكيل هالاند وبوغبا https://t.co/wGxZo3fs24 pic.twitter.com/MCshaaCTv4 — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وقدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بنحو 250 مليون يورو، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية البارزة بالتعاقد مع هالاند، لا سيما باريس سان جيرمان الذي يدرك جيدا أن مبابي سيرحل إلى ريال مدريد مجانا الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة ”بيلد“ الألمانية ستتم الصفقة العام المقبل، خاصة وأن هالاند يملك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الحالي.

كما يحظى هالاند باهتمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل احتياج بيب غوارديولا المدير الفني للفريق لمهاجم صريح، بعد رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو إلى برشلونة في صفقة مجانية الصيف الماضي.

وسجل المهاجم النرويجي 11 هدفا في ثماني مباريات في البوندسليغا، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الألماني بعمر 21 عاما و128 يوما.

وأحرز هالاند 37 هدفا وصنع 11 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي، وربطت تقارير بين إمكانية انتقاله إلى فريق أكبر، حيث التقى وكيله رايولا مع مسؤولين من أندية عملاقة في أوروبا، بينها ريال مدريد وبرشلونة وسيتي وسان جيرمان وتشيلسي ويوفنتوس.