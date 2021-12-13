تشافي يحدد طلباته لإدارة برشلونة في السوق الشتوي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، طلبات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من إدارة الفريق الكتالوني في السوق الشتوي في يناير 2022.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن تشافي يريد التعاقد مع مهاجم وجناح في السوق الشتوي، مع انتقال الفريق الكتالوني إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فابريزيو رومانو: خوان لابورتا اجتمع مع مينو رايولا وكيل هالاند وبوغبا https://t.co/wGxZo3fs24 pic.twitter.com/MCshaaCTv4 — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

ومن الواضح أن برشلونة بحاجة إلى مهاجم في يناير مع الإصابات التي ضربت أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت، إلى جانب الغياب الطويل للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب مشاكل في القلب، حيث يتردد أنه قد يعلن اعتزاله.

ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد، لكن من المؤكد أن صفقة التعاقد مع توريس ستكون مكلفة، في حين أن عقد كافاني في أولد ترافورد ينتهي في يونيو المقبل، وخرج من حسابات المدرب الألماني رالف رانجنيك، ما يعني أن التعاقد معه سيكون سهلا.

وسجل برشلونة هدفين فقط في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في حين سجل 25 هدفا في 16 مباراة في الدوري الإسباني.

تقرير: أغويرو سيعلن اعتزاله كرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل https://t.co/BLJhRGktEj pic.twitter.com/OjW2vmyjhk — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وفي آخر ثلاث مباريات لبرشلونة سجل برشلونة هدفين، لكنه خسر مرتين وتعادل مرة، (مباراتين في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا).

أزمة الزلزولي

في سياق متصل، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن منتخب المغرب يدرس استدعاء عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأضافت الصحيفة أنه في حال انضمام الزلزولي لمنتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية، فإنه سيغيب عن برشلونة حتى يوم 18 يناير المقبل على الأقل، وهو موعد آخر مباراة لأسود الأطلس في دور المجموعات أمام الغابون“.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير المقبل، في حين من المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير 2022.

رايولا: مستقبل هالاند ينحصر بين 4 أندية https://t.co/dY3jhRGYP5 pic.twitter.com/LzmGTbpwre — إرم سبورت (@EremSports) December 10, 2021

وحال تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية فسيمتد غياب الزلزولي عن برشلونة حتى يوم 26 يناير المقبل، ولو واصل أسود الأطلس مشوارهم حتى نصف النهائي، فسيغيب الزلزولي عن برشلونة حتى 6 فبراير المقبل، لأنه في حالة عدم لعب المباراة النهائية سيلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويعني استدعاء الزلزولي لمنتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية أنه لن يتمكن من المشاركة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم 12 يناير المقبل في السعودية، وحال تأهل برشلونة للمباراة النهائية فلن يلتحق الزلزولي بالمواجهة.