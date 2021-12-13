تقرير: أغويرو سيعلن اعتزاله كرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن الأرجنتيني سيريجو أغويرو، نجم نادي برشلونة، سيعلن اعتزال عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا، يوم الأربعاء المقبل، سيعلِن من خلاله اعتزاله النهائي والكشف عن تفاصيل مرضه بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على تشخيص حالته الصحية.

ويعاني أغويرو من مشاكل في القلب كان تعرّض لها في مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم الـ30 من أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المهاجم الأرجنتيني من اللعب أو التدريب مرة أخرى بسبب اضطراب ضربات القلب.

وتم استبعاد الأرجنتيني بالفعل للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقا لبيان رسمي صادر عن النادي.

🚨🚨🚨 El Kun Agüero anunciará el miércoles que se retira del fútbol https://t.co/MwipKKUpuI — MARCA (@marca) December 13, 2021

يشار إلى أن هذه الأنواع من الإصابات خاصة في القلب قد تجبر اللاعب على الاعتزال وكان آخر الضحايا حارس ريال مدريد الأسبق ومنتخب إسبانيا، إيكر كاسياس، خلال فترة وجوده مع نادي بورتو.

وكان الصحفي الإسباني جيرارد روميرو كشف أخيرا عن قرب اعتزال أغويرو، رغم نفي اللاعب، لكنه أكد أن النجم الأرجنتيني قرر تعليق حذائه بالفعل بسبب مشاكله الصحية.

وقال روميرو ”أغويرو سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي، هذا أمر أؤكده لكل من يتابعني“.

وأضاف ”مشاكل القلب تجبره على ترك كرة القدم، وسيعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان اعتزاله“.

وكان سمير نصري، لاعب مانشستر سيتي السابق والزميل الأسبق لأجويرو، صرح أخيرا عبر قناة ”كانال بلس“ الفرنسية ”أغويرو أرسل إليّ برسالة، للأسف الخبر صحيح، يؤسفني ذلك، لأنه بخلاف قيمة أغويرو كلاعب يعرفه الجميع، هو شخص جيد جدا. ليس لديه خيار، إنه مجبر على الاعتزال. أعرف مدى حبه لهذه الرياضة، لذا أشعر بالأسف بشأنه.

أغويرو، البالغ 33 عاما، ولد في الـ2 من يونيو 1988 في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.

وبدأ أغويرو مسيرته في نادي إندبيندينتي، وبعد أن لفت الأنظار انضم لأتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قياسية قُدرت بنحو 20 مليون يورو.

وانتقل أغويرو بعد ذلك لمانشستر سيتي وصنع معه التاريخ، قبل أن يعود للدوري الإسباني من بوابة برشلونة.

ويُطلق على أغويرو لقب ”الكون“، وهو الاسم الذي أطلقه عليه أجداده في طفولته، وذلك لشبهه الكبير بشخصية كرتونية ظهرت في أحد برامج الأطفال التي كانت مفضلة لديه.