ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة بالفوز على أتلتيكو ويبتعد بالصدارة

حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، وخطف فوزًا ثمينًا بهدفين نظيفين من ضيفه أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي أقيمت بي الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة وأحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 15، حيث سدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.

وكان هذا هو الهدف 17 في مسيرة بنزيمة ضد أتليتيكو والهدف 13 له هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ولم يهز فينيسيوس جونيور الشباك لكنه كان رجل المباراة بعد أن صنع هدفا آخر في الشوط الثاني، وهذه المرة لصالح ماركو أسينسيو، ليعزز ريال مدريد مسيرته الخالية من الهزائم أمام غريمه المحلي في الدوري إلى 11 مباراة.

ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و13 نقطة عن أتليتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.

وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الرابع.

كما واصل ريال بيتيس انتفاضته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الكبير 4 – صفر على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وافتتح أليكس مورينو التسجيل لبتيس في الدقيقة 14، فيما أضاف خوانمي ونبيل فقير الهدفين الثاني والثالث للفريق الأندلسي في الدقيقتين 57 و66 على الترتيب، ليعود مورينو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد بيتيس إلى 33 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد سوسييداد، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي عند 29 نقطة في المركز الخامس.

أوساسونا يضاعف جراح ضيفه برشلونة

وفي وقت سابق ضاعف أوساسونا من جراح ضيفه برشلونة، بعدما فرض عليه تعادلا مثيرا 2 – 2 في الوقت القاتل يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق نيكو غونزاليس، لكن سرعان ما تعادل أوساسونا عن طريق ديفيد غارسيا بعدها بدقيقتين، وأعاد المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي برشلونة للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 49، غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86.

وبقي برشلونة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وكان برشلونة يطمح للنهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر في الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر – 3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن رسم البسمة مرة أخرى لجماهيره، بتعادل مخيب، يحرمه من فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: