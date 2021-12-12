مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على موناكو والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي

خطف فريق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً من نظيره موناكو، بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح كيليان مبابي التسجيل، وأحرز الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 12 من ضربة جزاء.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني له ولفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة بينية من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحرم القائم ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

ولعب فريق باريس بقمصان، كتب عليها أرقام اللاعبين باللون الذهبي لأول مرة، وذلك تكريمًا للأجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة ليبتعد بها بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي .

وانضم موناكو إلى خمسة أندية تتنافس على المركز الثاني مع مرسيليا ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ست نقاط إذ يحتل ستاد رين المركز الثالث وله 31 نقطة عقب خسارته 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب.

كما قفز أولمبيك مرسيليا إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على مضيفه ستراسبورغ بهدفي بامبا ديانج ودوي تشاليتا-تسار اليوم الأحد.

وألغى الحكم هدفا لحبيب ديالو لاعب ستراسبورغ بداعي التسلل في الدقيقة 13.

ومنح ديانغ التقدم لفريق المدرب خورخي سامباولي في الدقيقة 62 بتسديدة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وحسم مرسيليا الفوز عندما هز تشاليتا-تسار الشباك بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية بعد ركلة ركنية من ديميتري باييه.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 32 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على ستاد رين ثالث الترتيب والذي خسر 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب في وقت سابق من اليوم.

ويحتل ستراسبورغ، الذي فاز في آخر مباراتين في الدوري وسجل ثمانية أهداف فيهما، المركز السابع وله 26 نقطة من 18 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: