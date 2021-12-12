ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتعادل مع أوساسونا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

فشل برشلونة في مداواة جراحه الأوروبية بعدما عاد بالتعادل بنتيجة 2/2 مع أوساسونا، في إطار مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، على ملعب أل سادار، اليوم الأحد.
وتقدم برشلونة بهدف من توقيع نيكولاس غونزاليس إيغليسياس في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة متقنة من جافي.
#عبدالصمد_الزلزولي أول لاعب عربي ومغربي يسجل هدفا مع #برشلونة في #لا_ليغا 🇲🇦👏💪#أوساسونا_برشلونة | #اوساسونا_برشلونه | #إرم_سبورت #LaLigaFanCam | #LaLigaSantander | #OsasunaBarca pic.twitter.com/yZVbjUhb6r
— إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021
ومنح الحكم خوان مارتينيز مونويرا أوساسونا ركلة حرة لعبها جون مونكايولا وحولها دافيد غارسيا برأسه في مرمى الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن في الدقيقة 14، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1..
وسجل المغربي عبد الصمد الزلزولي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من الفرنسي عثمان ديمبلي.
لكن أوساسونا نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لعبها إزكويل أفيلا على يمين مارك آندري تير شتيغن.
فرحة تشافي بهدف عبدالصمد الزلزولي 😍#اوساسونا_برشلونه #برشلونه_اوساسونا
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— إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021
وجاء تعادل برشلونة بعد أيام من خسارته على ملعبه كامب نو 0/1 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني ثم الخسارة 0/3 أمام مضيفه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ليودع النادي الكتالوني البطولة وينتقل إلى الدوري الأوروبي.
ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 24 نقطة من 16 مباراة في المركز الثامن، في المقابل رفع التعادل رصيد أوساسونا إلى 22 نقطة في المركز العاشر ولعب 17 مباراة.
وفي آخر 10 مباريات بين برشلونة وأوساسونا فاز النادي الكتالوني في 6 مرات، مقابل فوز وحيد لأوساسونا وتعادلا في ثلاث مناسبات، علما أن المواجهات العشر كانت في الدوري الإسباني.
شاهد احتفال #دافيد_غارسيا بعد تسجيل هدف التعادل في مرمى #برشلونة 😍#أوساسونا_برشلونة | #إرم_سبورت #LaLigaFanCam | #LaLigaSantander | #OsasunaBarça pic.twitter.com/l2OnHt1BK5
— إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع بوكا جونيورز، يوم الثلاثاء المقبل، في كأس مارادونا في العاصمة السعودية الرياض، على أن يلعب بعدها برشلونة مع إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني.
يشار إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 39 نقطة من 16 مباراة، ويلعب مع أتلتيكو مدريد في وقت لاحق على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة الـ17.
وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني: