التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ لمتابعة لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة السابعة عشرة للدوري الإسباني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أنشيلوتي: كريم بنزيما جاهز لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد https://t.co/UllBQh9RRp pic.twitter.com/T7H5YuG0ur — إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021

ترتيب الفريقين

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من 16 مباراة بعدما حقق 12 فوزا و3 تعادلات، ومُنِي بهزيمة وحيدة.

وسجل ريال مدريد 37 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم في الليغا، كما أنه استقبل 15 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 12 هدفا وهو هداف الليغا حتى الآن.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات و5 تعادلات وتلقى هزيمتين.

وسجل أتلتيكو مدريد 27 هدفا واستقبل 16 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الروخي بلانكوس، لويس سواريز برصيد 7 أهداف.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان 227 مرة في كل البطولات عبر التاريخ، ويتفوق ريال مدريد بواقع 112 فوزا مقابل 56 فوزا لصالح أتلتيكو مدريد و59 تعادلا.

ولعب الفريقان 168 مباراة في الدوري الإسباني، وتفوق ريال مدريد برصيد 89 انتصارا مقابل 39 فوزا لأتلتيكو و40 تعادلا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم الـ7 من مارس الماضي، ولم يفز أتلتيكو مدريد في آخر 7 لقاءات جمعته بالريال منذ تغلبه في مباراة السوبر الأوروبي بنتيجة 4-2 عام 2018، كما أن آخر فوز لأتلتيكو بالدوري كان يوم الـ27 من فبراير 2016 بنتيجة 1-0.

وتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، والأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، 15 مرة، وفاز أنشيلوتي 5 مرات وخسر 6 مرات وتعادلا 4 مرات.

ولعب أنشيلوتي ضد أتلتيكو مدريد 17 مرة، فاز 6 مرات وخسر مثلها وتعادل معه في 5 مواجهات، كما أن سيميوني واجه ريال مدريد 34 مرة وفاز في 9 مناسبات وتلقى 14 هزيمة وتعادلا 11 مرة.

أفكار أنشيلوتي

وصل أنشيلوتي إلى التوليفة المناسبة في صفوف ريال مدريد من أجل اعتلاء صدارة الليغا والتقدم في مشوار دوري أبطال أوروبا.

ولم يبحث أنشيلوتي عن عصا التغيير في تشكيلة الفريق الملكي على المستوى الخططي فاعتمد على طريقة 4-3-3 التي كان يلعب بها المدرب السابق زين الدين زيدان، ولكنه منح فرصا أكبر لبعض العناصر وأدوارا متطورة لثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”سنخوض مواجهة بـ3 نقاط ولكننا نسعى في النهاية لتحقيق الفوز؛ لأنها مباراة خاصة، وأجواء الديربي تجعلنا نبحث عن الخروج بالانتصار“.

وأضاف ”علينا أن نقاتل للفوز ليخرج جمهورنا سعيدا من مواجهة الديربي، ولكننا سنواجه منافسا عنيدا وقويا“.

ويغيب عن ريال مدريد لاعب الوسط داني سيبايوس بسبب الإصابة، ويعتمد أنشيلوتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع دافيد آلابا وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي، ويلمع دور آلابا في بناء الهجمات لدرجة صناعة 3 أهداف بالليغا.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس، ويمثل هذا الثنائي دور العقل المفكر فمودريتش صنع 4 أهداف، وأيضا كروس صنع هدفين، بينما يقود خط الهجوم ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وسجل هذا المثلث الهجومي 26 هدفا من 37 ببطولة الدوري الإسباني؛ ما يعكس قوة الخط الأمامي للريال.

خطط سيميوني

يراهن سيميوني _دائما_ على أفكاره الدفاعية وغلق المساحات مع الاستفادة من القدرات الهجومية بأقل عدد من التحركات واللمسات.

ويدرك سيميوني أهمية الفوز بهذه المواجهة من أجل تحسين ترتيبه وتقليص الفارق مع الريال، كما أن سيميوني نفسه تحدث في المؤتمر الصحفي مؤكدا أنها مباراة مهمة رغم أنها ليست مؤثرة في سباق التتويج، ولكن ليس من الجيد أن يستسلم مبكرا، وعلى فريقه أن يلعب للفوز على ريال مدريد.

ويغيب عن صفوف أتلتيكو مدريد الثلاثي لويس سواريز وكيران تريبير وستيفان سافيتش بسبب الإصابات التي تضرب اللاعبين الثلاثة.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يان أوبلاك مع ثلاثي خط الدفاع ماريو هيرموسو وفيليبي وجيوفري كوندوجبيا.

ويقود خط الوسط كوكي وبجواره رودريغو دي باول وتوماس ليمار وعلى الأطراف ماركوس يورينتي ويانيك كاراسكو مع ثنائي الهجوم أنطوان غريزمان وماتيوس كوينها.

ويشكّل غياب سواريز ضربة قوية لأتلتيكو مدريد خاصة أنه سجل 7 أهداف في الليغا وصنع هدفين، وهو ما قاله محمد اليماني مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، مؤكدا أن أتلتيكو كان بحاجة لمهاجم قدير بقيمة سواريز ولكن وجود غريزمان، وأيضا، كاراسكو ويورينتي وكوينها، وجواو فيلكس أيضا، يمثل قوة هجومية ضاربة.

وأشار إلى أن ريال مدريد مستقر بنسبة كبيرة مع أنشيلوتي وظهر بصورة مميزة وخاصة مع تألق كريم بنزيما، بجانب تناغم فينسيوس جونيور.