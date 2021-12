أنشيلوتي: كريم بنزيما جاهز لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تعافي المهاجم كريم بنزيما من إصابة بالساق ليصبح جاهزا للقمة على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد، غدا الأحد/ في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان بنزيما يعاني في الأيام القليلة الماضية من إصابة عضلية في مباراة ريال سوسيداد الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني وأجبرته على عدم المشاركة في مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتدرب بنزيما مع ريال مدريد، يوم الجمعة، وكانت هناك شكوك كبيرة بشأن مدى إمكانية لحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد.

ولكن صباح اليوم السبت، عاد بنزيما وشارك في تدريب ريال مدريد رفقة زملائه بالفريق الإسباني لتصبح مشاركته بالمباراة مؤكدة.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا: ”تدرب بنزيما جيدا مع زملائه بالفريق وسيلعب“.

ويحتل الريال الصدارة حاليا بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن أتلتيكو رابع الترتيب، لكن فريق أنشيلوتي خاض مباراة أكثر من منافسيه.

وتابع المدرب الإيطالي: ”حتى اليوم أظهرنا أننا أفضل من بقية الفرق لكننا نركز في المستقبل وليس في الماضي“.

ويتوقع أنشيلوتي مواجهة متكافئة مع حامل اللقب عندما يبحث ريال عن فوزه العاشر على التوالي بجميع المسابقات وإحكام قبضته على الصدارة.

وواصل: ”يعتمد الفريقان على الهجمات المرتدة كثيرا والالتحامات والضربات الثابتة، وهي عوامل قد تكون مهمة جدا في هذه المباراة.

”أتلتيكو منافس قوي جدا بدنيا والمباراة صعبة جدا على الفريقين، وأعتقد أنها ستكون مواجهة ممتعة سيحبها جمهور الفريقين“.

