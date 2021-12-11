بعد اهتمام برشلونة.. ريال سوسيداد يحدد سعر بيع عدنان يانوزاي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن السعر الذي يريد ريال سوسيداد الحصول عليه للموافقة على بيع لاعبه البلجيكي عدنان يانوزاي، الذي تردد أن برشلونة يريد التعاقد معه.

وقالت صحيفة ”سبورت“، إن برشلونة كان يريد التعاقد مع يانوزاي في السوق الشتوي في يناير 2022 بسعر معقول، في ظل حاجة الفريق لتعزيز تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

ورغم أن عقد عدنان يانوزاي مع ريال سوسيداد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الفريق الباسكي يريد الحصول على 15 مليون يورو، على الأقل، للموافقة على بيع لاعبه في يناير.

ويستغل ريال سوسيداد أن قيمة فسخ عقد يانوزاي تبلغ 60 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن أن يدفعه برشلونة للتعاقد مع اللاعب، لكن سوسيداد يغامر بخسارة اللاعب مجانا في يونيو المقبل.

وأكدت سبورت أن مبلغ 15 مليون يورو يعد مرتفعا بالنسبة لبرشلونة الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب، وازداد صعوبة بعد فشل الفريق في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وانتقاله إلى الدوري الأوروبي.

وانتقل عدنان يانوزاي، البالغ من العمر 26 عاما، من مانشستر يونايتد إلى ريال سوسيداد في يوليو 2017 مقابل أقل من 9 ملايين يورو.

وسجل يانوزاي هدفين وصنع هدفين في 22 مباراة مع ريال سوسيداد الموسم الحالي، علما أنه وصل إلى 146 مباراة مع الفريق، سجل فيها 20 هدفا وصنع 20.

وسبق لعدنان يانوزاي أن لعب للفريق الأول في مانشستر يونايتد 63 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 6، كما سجل هدفا وصنع 3 في 28 مباراة مع سندرلاند، وصنع 3 أهداف في 12 مباراة مع بروسيا دورتموند.

تصريح لابورتا

في سياق متصل قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إنه يجب تعزيز الفريق بصفقات جديدة، في يناير 2022.

وقال لابورتا: ”نحن جميعا متفقون على أنه يجب تعزيز الفريق، المشكلة أننا ورثنا عقودا لا تمنحنا مساحة للتحرك بسبب الرواتب المرتفعة“.

وأضاف رئيس برشلونة: ”لكن رغم ذلك نبحث عن طريقة لتطوير الفريق في يناير، ونعمل على إنجاز ذلك“.

يشار إلى أنه من المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا، غدا الأحد، في الدوري الإسباني في أول مباراة للفريق الكتالوني منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا.