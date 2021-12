ماركا: ريال مدريد لن يرتكب أي تصرف جنوني في صفقة هالاند

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد لن يرتكب أي ”تصرف جنوني“ في صفقة التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند.

ويوم أمس، قال مينو رايولا، وكيل هالاند، إن مستقبل هالاند ينحصر بين 4 أندية، هي: ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي“.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن ريال مدريد لن يرتكب أي تصرف جنوني في صفقة هالاند، يكسر من خلاله استقرار الرواتب في متصدر جول ترتيب الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن تكلفة التعاقد مع هالاند قد تكلف النادي الذي يريد التعاقد معه نحو 400 مليون يورو، وذلك بسب قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه بروسيا دورتمون، ومينو رايولا وكيل هالاند، بالإضافة إلى راتب اللاعب.

وأفادت ”ماركا“ بأن تشيلسي، وباريس سان جيرمان، كانا مهتمين جدًا بالتعاقد مع هالاند، لكن بعد تصريحات رايولا يبو أنهما تخلفا عن الركب.

وسبق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد يريد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، إلى جانب هالاند، علمًا بأن صفقة التعاقد مع مبابي ستكون بنظام انتقال حر لأن عقده مع سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل.

وانتقل هالاند، البالغ من العمر 21 عامًا، من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند في السوق الشتوي، في يناير 2020، مقابل 20 مليون يورو فقط ويمتد عقده مع النادي الألماني حتى يونيو 2024.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل هالاند 17 هدفًا، وصنع 4 في 13 مباراة مع بروسيا دورتموند، وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هالاند سجل 74 هدفًا، وصنع 19 في 72 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله إلى سيغنال إيدونا بارك.

يشار إلى أن بروسيا دورتموند فشل في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، لينتقل إلى الدوري الأوروبي ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق في السوق الشتوي، في يناير 2022، لكن مينو رايولا قال في تصريحاته الأخيرة إن موكله سيغادر، الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه.

وكانت تقارير ألمانية قد أفادت بأن قيمة فسخ عقد هالاند مع بروسيا دورتموند تبلغ 75 مليون يورو، ويبدأ هذا من الصيف المقبل، لكن النادي نفى وجود شرط جزائي في العقد الذي يربطه مع هالاند.