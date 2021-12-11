برشلونة يبدأ خطة طوارئ عاجلة لاستعادة هيبته

حدد برشلونة بالفعل الخطة التي سيتم تفعيلها اعتبارًا من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي بحيث يمكن رؤية فريق مختلف تمامًا بدءًا من عام 2022.

ويدرك النادي أنه يجب أن يبرم صفقتين مهمتين مع عودة أنسو فاتي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي في الوقت الحالي، وهو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الليغا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا النسخة الأولى.

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وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 0/3 أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء الماضي ليفشل في عبور دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000/2001، وينتقل إلى الدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن برشلونة يجب أن يتمكن من وضع حد لرواتب اللاعبين، حيث تسببت السياسة السابقة في حدوث مشاكل كبيرة إذ بلغت تكلفة رواتب الفريق الصيف الماضي 670 مليون يورو، وهي أعلى تكلفة على هذا الكوكب، متجاوزة بذلك النادي الثاني في الترتيب بنسبة 50%.

ورغم أن رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان خفض الحد الأقصى للرواتب إلى 430 مليون يورو، لكن لا يزال برشلونة الأعلى في العالم.

وفي ظل هذه الظروف يستحيل إبرام تعاقدات في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث لن تسمح الليغا للندي بالتعاقدات الجديدة، لذلك لن يكون من المنطقي الدخول في ديون وبالتالي يجب أن يخفف برشلونة قائمة لاعبيه قبل إبرام صفقات جديدة.

كوتينيو وأومتيتي

ويوجد في برشلونة لاعبون مثل فيليب كوتينيو وصاموئيل أومتيتي اللذين لا وزن لهما من الناحية الرياضية وراتبهما مرتفع للغاية. ويحتاج برشلونة لمغادرة مثل هؤلاء، لكنه يفكر أيضًا في إضافة المزيد من الراحلين لحل هذه المشاكل.

ولدى برشلونة صيغ مختلفة مخطط لها من البيع أو الإعارة إلى خيار إنهاء العقد من جانب واحد. وسيكون هذا المسار الأخير هو الأكثر خطورة مع وجود مخاطر وعواقب قانونية في المستقبل، ولكن لا يمكن استبعاده إذا رفض كوتينيو وأومتيتي الرحيل.

وسيتم تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي عندما يلعب برشلونة مباراته الأخيرة في العام على ملعب سانشيز بيزخوان ضد إشبيلية في مباراة مؤجلة من الليغا.

لينغليت يرد على الانتقادات بعد صورته مع ليفاندوفسكي https://t.co/BrdJICd07u pic.twitter.com/lMGdS70vEx — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

فيران توريس وكافاني

ويكمن حل مشاكل برشلونة في التعاقد مع لاعبين أساسيين وبارزين مثل فيران توريس وإديسون كافاني، ما يدعم الفريق، حيث تم الاتفاق مع توريس والمحادثات مع مانشستر سيتي جارية أيضًا، ولا شك أن الاستثمار في الدولي الإسباني سيكون مهمًا، مع إمكانية انتقال البرازيلي كوتينيو إلى نيوكاسل يونايتد.

وفي غضون ذلك، سيكون كافاني هو الرقم ”9“ الذي سيلعب مهاجما أساسيا للفريق، حيث يريد المهاجم الأوروغواياني الانتقال لبرشلونة لأنه بالكاد يلعب لمانشستر يونايتد، ولن يعارض النادي الإنجليزي انتقاله إلى برشلونة أيضًا.

وسيتم التعاقد مع كافاني على سبيل الإعارة لتجنب زيادة التكلفة، لكن المشكلة تكمن مرة أخرى في ملاءمة راتبه ضمن حد الرواتب.

ولهذا السبب، من الضروري أن يوافق أومتيتي على المغادرة، ومع انضمام فيران توريس ورحيل كوتينيو وأومتيتي، يُعتبر أن خطة سوق الانتقالات الشتوية قد نجحت قبل الاستعداد لفترة الانتقالات الصيفية.