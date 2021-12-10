أندية الدوري الإسباني توافق على استثمارات بقيمة 2.1 مليار يورو

قال مصدر قريب من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن أندية‭ ‬الصفوة في البلاد وافقت على استثمارات مالية بقيمة 2.1 مليار يورو (2.37 مليار دولار) من شركة الاستثمارات الخاصة (CVC) مقابل حصولها على 8.2 في المئة من أسهم شركة جديدة ستتولى إدارة إيرادات بث المباريات.

ويشكل هذا أول اتفاق للاستثمار بين شركة استثمار خاص وإحدى مسابقات دوري كرة القدم الكبرى في أوروبا.

وأوضح المصدر لوكالة ”رويترز“ أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري صوت 37 ناديا لصالح قبول الصفقة بينما عارض ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بيلباو وإيبيزا الصفقة وامتنع ناد واحد عن التصويت.

برشلونة وريال مدريد يهددان رابطة الدوري الإسباني: استثمار (CVC) غير قانوني https://t.co/t4BBftMwlj pic.twitter.com/sJpVwFdRJq — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

وكان المطلوب دعم 32 ناديا على الأقل من إجمالي 42 بالدرجتين الأولى والثانية لإتمام الاتفاق.

وذكر مصدر مقرب من ريال مدريد أن النادي سيبدأ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري كما هدد بذلك بعد الإعلان عن رفضه في أغسطس/ آب.

وفي وقت سابق هدد ناديا برشلونة وريال مدريد باتخاذ إجراءات قانونية جديدة في حال مضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قدما في قبول أموال من صندوق الاستثمار المباشر (CVC)، قائلين، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة غير قانونية ومكلفة للغاية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع صندوق هيئة الاستثمار الدولي، ستدخِل للرابطة وأنديتها مبلغ 2.7 مليار يورو، وهي الاتفاقية التي واجهت معارضة كبيرة من ناديي برشلونة وريال مدريد.

واتهم أكبر ناديين في إسبانيا بالإضافة إلى أتليتك بيلباو، جميعها يملكها أعضاؤها بدلا من شركات، رئيس الرابطة بتجاوز السلطة القانونية للمؤسسة والتصرف قسرا ومن طرف واحد.

وقال الناديان في خطاب مفتوح: ”الأندية أعضاء سياديون في رابطة الدوري وليسوا أسرى لدى رئيسها، كل هذه القضايا خطيرة وتفرض على الأندية اتخاذ خطوات قانونية ضرورية لحماية مصالحها المشروعة“.

وبعد الكشف عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاتفاق مع (CVC)، مثل تلك المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية، قال الناديان إن ذلك غير قانوني.

واتخذت الأندية الثلاثة إجراءات قانونية في سبتمبر أيلول الماضي للطعن على صفقة الرابطة مع (CVC).

ومع ذلك سيحصل الاتفاق على الموافقة النهائية يوم الجمعة المقبل، حيث حظي بدعم 38 ناديا بين 42 تمثل الدرجتين الأولى والثانية في أول جولة من التصويت.

وتنص الاتفاقية على حصول صندوق الأسهم الخاص التابع لشركة (CVC) على 11 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني للدوري لمدة 50 عاما، مقابل دفع مبلغ 2.7 مليار يورو (3.04 مليار دولار) دفعة واحدة.

ورفضت الأندية الثلاثة الاتفاق واقترحت عرضا بديلا سيكلف الأندية الإسبانية نحو 900 مليون يورو، وستحتفظ بسيطرتها على حقوقها السمعية والبصرية.