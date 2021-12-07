برشلونة وريال مدريد يهددان رابطة الدوري الإسباني: استثمار (CVC) غير قانوني

هدد ناديا برشلونة وريال مدريد باتخاذ إجراءات قانونية جديدة في حال مضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قدما في قبول أموال من صندوق الاستثمار المباشر (CVC)، قائلين، اليوم الثلاثاء، إن الصفقة غير قانونية ومكلفة للغاية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع صندوق هيئة الاستثمار الدولي، ستدخِل للرابطة وأنديتها مبلغ 2.7 مليار يورو، وهي الاتفاقية التي واجهت معارضة كبيرة من ناديي برشلونة وريال مدريد.

واتهم أكبر ناديين في إسبانيا بالإضافة إلى أتليتك بيلباو، جميعها يملكها أعضاؤها بدلا من شركات، رئيس الرابطة بتجاوز السلطة القانونية للمؤسسة والتصرف قسرا ومن طرف واحد.

الاتحاد الإسباني يعلن معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع "CVC" https://t.co/TobHGUXNmV pic.twitter.com/T9LMAxfRhE — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وقال الناديان في خطاب مفتوح: ”الأندية أعضاء سياديون في رابطة الدوري وليسوا أسرى لدى رئيسها. كل هذه القضايا خطيرة وتفرض على الأندية اتخاذ خطوات قانونية ضرورية لحماية مصالحها المشروعة“.

وبعد الكشف عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاتفاق مع (CVC)، مثل تلك المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية، قال الناديان إن ذلك غير قانوني.

واتخذت الأندية الثلاثة إجراءات قانونية في سبتمبر أيلول الماضي للطعن على صفقة الرابطة مع (CVC).

ومع ذلك سيحصل الاتفاق على الموافقة النهائية يوم الجمعة المقبل، حيث حظي بدعم 38 ناديا بين 42 تمثل الدرجتين الأولى والثانية في أول جولة من التصويت.

وتنص الاتفاقية على حصول صندوق الأسهم الخاص التابع لشركة (CVC) على 11 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني للدوري لمدة 50 عاما، مقابل دفع مبلغ 2.7 مليار يورو (3.04 مليار دولار) دفعة واحدة.

ورفضت الأندية الثلاثة الاتفاق واقترحت عرضا بديلا سيكلف الأندية الإسبانية نحو 900 مليون يورو، وستحتفظ بسيطرتها على حقوقها السمعية والبصرية.

وانتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري بشدة الاقتراح البديل للأندية الثلاثة.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا في أغسطس الماضي، أبدى خلاله معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع صندوق الاستثمار CVC، مؤكدًا أنها غير قانونية ومجحفة اقتصاديًا للأندية، وستجعل تطور الكرة الإسبانية أمرًا مستحيلًا.

وشدد الاتحاد الإسباني في بيانه على أنه تلقى العديد من الشكاوى من أندية الدرجتين الأولى والثانية، التي أبدت معارضتها لهذه الاتفاقية.