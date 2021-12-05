مبابي: مهما حدث سألعب في ناد كبير

ألمح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مجددا إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، علما أن ريال مدريد قدم 3 عروض للتعاقد معه الصيف الماضي كان آخرها مقابل 200 مليون يورو، لكن إدارة باريس رفضت الرد على العروض.

وقال مبابي في مقابلة تلفزيونية مع شبكة ”برايم فيديو“: ”الحديث عن مستقبلي ليس سهلا، لكن مهما حدث سألعب في نادٍ كبير“.

وأضاف: ”صحيح كنت محبطا في البداية، لعدم الاستجابة لرغبتي في الرحيل، لكنني ألعب في نادٍ يريد الفوز بلقب دوري الأبطال، إضافة إلى أنني باريسي“.

وتابع الدولي الفرنسي ”الآن أنا بحالة جيدة، سبق أن قلت أكثر من مرة، إنني أريد اكتشاف تجربة جديدة“.

وقبل أيام كشف موقع ”ديفنسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنغي سيحاول التعاقد مع مبابي في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022.

مبابي: من المخيف أن يقول رئيسك "لن ترحل بالمجان أبدا" https://t.co/BiWgwgwIyq pic.twitter.com/xC2JkJOOY0 — إرم سبورت (@EremSports) October 4, 2021

وبسؤاله عن إجادته اللغة الإسبانية قال مبابي: ”نعم، أتحدث اللغة الإسبانية بإتقان، لأنني أريد أن أكون لاعبا كبيرا، وشخصية عامة تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية، لا يمكن في الوقت الحالي أن أكون نجما عالميا، وأنا أتحدث الفرنسية فقط، هذا غير منطقي، لا بد من التكيف مع جميع الظروف“.

وسئل مبابي عما إذا كان يرى نفسه النجم الأول في باريس سان جيرمان وقال: ”في التصريح بأنني النجم الأول في وجود لاعبين مثل ليونيل ميسي ونيمار، أمر به قدر كبير من الجرأة، ولا يهمنا كثيرا.. هدفنا أن نلعب بشكل جماعي“.

وأوضح: ”لكن إذا اعتقدت أنني يمكنني القيام بالأشياء بمفردي، فلن نحقق شيئا، الإنجازات الجماعية هي التي ترفع الحظوظ في الفوز بالجوائز الفردية، مثل الكرة الذهبية“.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وفي وقت سابق، قال مبابي إنه طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في السوق الصيفي الماضي، وقال: ”بالفعل طلبت الرحيل، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها بتمديد عقدي أردت أن يحصل باريس سان جيرمان على مقابل مالي مقابل رحيلي، طلبت المغادرة منذ نهاية يوليو وليس في الأسبوع الأخير من أغسطس كما تردد“.

يشار إلى أن مبابي سجل 9 أهداف وصنع 13 في 21 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، وبالمجمل شارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 192 مباراة، سجل فيها 141 هدفا وصنع 74.