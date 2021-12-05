"ماركا" تكشف عن مدى قوة إصابة كريم بنزيما

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، عن مدى قوة الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، في مواجهة ريال سوسيداد، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

واستمر بنزيما 16 دقيقة فقط في مباراة ملعب أنويتا، فقد سقط على أرضية الملعب بعد ربع ساعة من بداية المباراة ما بين ريال سوسيداد وريال مدريد، وطلب النجم الفرنسي التغيير بسبب إصابة عضلية.

وقرر كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، الدفع بالصربي لوكا يوفيتش، بدلا من النجم الفرنسي.

وقالت صحيفة ”ماركا“، إن ”الفحص الأولي الذي خضع له بنزيما في غرفة ملابس الفريق في ملعب أنويتا واليوم في الفالديبيباس يشير إلى عدم وجود إصابة خطيرة“.

وأشارت إلى أنه ”بعد الفحوصات الأولية تم تشخيص إصابة بنزيما بأنها تقلص عضلي في ساقه اليسرى“.

وأضافت: ”سيخضع بنزيما إلى فحص نهائي، يوم الإثنين، كما أنه سيحتاح لراحة أسبوع أو أكثر مما يجعله يغيب أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وأمام أتلتيكو مدريد في الليغا“.

وكان أنشيلوتي قد قال عن حالة بنزيما: ”كريم لديه مشكلة، حيث شعر بانزعاج، ولا أعتقد أنه سيلحق بمواجهة إنتر ميلان، يوم الثلاثاء القادم، لكنه قد يشارك يوم الأحد“.

ويمر كريم بنزيما بفترة رائعة مع الميرنغي، حيث سجل 17 هدفا في 20 مباراة مع فريقه وصنع 8 أهداف أخرى منذ بداية الموسم الحالي.

وحقق الريال الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة (2-0).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، محققا فوزه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.