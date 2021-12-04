ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط أمام ريال بيتيس

اقتنص ريال بيتيس فوزا ثمينا بهدف دون رد على حساب برشلونة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، في معقل البلوغرانا ”كامب نو“.

سجل هدف المباراة الوحيد خوانمي في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.

وكاد كوتينيو أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 من المباراة، إذ تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من زميله جوردي ألبا وسدد على الطائر، لولا تألق الحارس روي سيلفا الذي تصدى للكرة ببراعة.

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة جافي بعد خروجه على نقالة أمام ريال بيتيس https://t.co/V60AsxhGVs pic.twitter.com/A7GrjRyKWA — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وسقط جافي لاعب خط وسط برشلونة بقوة عليه على أرض الملعب، بعد تلقيه ضربة في الرأس، إثر اصطدامه ببيليرين لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 32.

وقرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، استبدال جافي وإشراك ريكي بويغ بدلا منه.

ونجح خوانمي في تسجيل هدف التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 79، حيث تلقى تمريرة من كريستيان تيلو لينفرد بالحارس تير شتيجن ويُسكن الكرة في الشباك الكتالونية.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة، لكن دون جدوى، لينال الفريق الكتالوني الهزيمة الأولى تحت قيادة تشافي هيرنانديز.