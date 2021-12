برشلونة يكشف تفاصيل إصابة جافي بعد خروجه على نقالة أمام ريال بيتيس

كشف نادي برشلونة، في بيان رسمي، عن تفاصيل إصابة لاعبه الشاب جافي، الذي تعرض لإصابة قوية أجبرته على مغادرة مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس على ميدانه وأمام جماهيره في ملعب ”كامب نو“، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم السبت: ”أصيب جافي بالدوار بعد تعرضه لضربة قوية في رأسه، وتم إخراجه وفقًا للبروتوكول المُتبع“.

وتعرض جافي لإصابة قوية على مستوى الرأس، وحاول الطاقم الطبي إسعافه من أجل إكمال المباراة، ولكن لم يتمكن صاحب الـ“17″ عامًا من الاستمرار في اللعب.

وخرج جافي محمولًا على نقالة، ودفع المدرب الإسباني تشافي هرنانديز بريكي بويغ بدلًا منه.

LATEST NEWS | Gavi became dazed after getting hit hard in the head by the ball and was subbed out as per protocol#BarçaBetis https://t.co/KFI8MBPgtD

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 4, 2021