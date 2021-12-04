برشلونة يكشف تفاصيل إصابة جافي بعد خروجه على نقالة أمام ريال بيتيس

كشف نادي برشلونة، في بيان رسمي، عن تفاصيل إصابة لاعبه الشاب جافي، الذي تعرض لإصابة قوية أجبرته على مغادرة مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس على ميدانه وأمام جماهيره في ملعب ”كامب نو“، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم السبت: ”أصيب جافي بالدوار بعد تعرضه لضربة قوية في رأسه، وتم إخراجه وفقًا للبروتوكول المُتبع“.

وتعرض جافي لإصابة قوية على مستوى الرأس، وحاول الطاقم الطبي إسعافه من أجل إكمال المباراة، ولكن لم يتمكن صاحب الـ“17″ عامًا من الاستمرار في اللعب.

وخرج جافي محمولًا على نقالة، ودفع المدرب الإسباني تشافي هرنانديز بريكي بويغ بدلًا منه.

LATEST NEWS | Gavi became dazed after getting hit hard in the head by the ball and was subbed out as per protocol#BarçaBetis https://t.co/KFI8MBPgtD — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 4, 2021

ويُعد جافي اللاعب السادس الذي يتعرض لإصابة في برشلونة مؤخرًا، حيث يُعاني كل من أنسو فاتي، مارتن برايثوايت، سيرجيو أغويرو، بيدري، بجانب سيرجي روبيرتو، من إصابات مُختلفة.

وحسب ما ذكرته قناة ”TV3″، فإن جافي كان يشعر بالدُوار لبضع دقائق قبل أن يسقط على الأرض، ولكن حالته لم تستدعِ نقله إلى المستشفى.

وعاد النادي الكتالوني تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني تشافي هيرنانديز لنغمة الانتصارات من جديد وللمسار الصحيح في الليغا، رغم أنه ما زال بعيدا عن مكانه الطبيعي بالترتيب، حيث يحتل المركز السابع بفارق 13 نقطة عن المتصدر، ولو أنه خاض مباراة أقل.

وحقق البارسا انتصارين متتاليين للمرة الأولى هذا الموسم، ليصحح مساره بعد سلسلة من النتائج الأسوأ في تاريخ العملاق الكتالوني.

وتواجه الفريقان من قبل في 110 مباريات بالدوري الإسباني، نجح برشلونة في الفوز بـ 68 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق ريال بيتيس 21 مباراة، وخيم التعادل بينهما على 21 مباراة.

سجل فريق برشلونة في شباك ريال بيتيس 262 هدفا خلال الـ 110 مباريات التي جمعت بينهما، بينما سجل فريق ريال بيتيس في شباك برشلونة 123 هدفا.

وقبل المباراة، حرص نادي برشلونة على تكريم الثنائي بيدري نجم وسط الفريق وكذلك إليكسيا بوتياس لاعبة الفريق النسائي، حيث نجحت إليكسيا بوتياس في حصد جائزة الكرة الذهبية للنساء، فيما فاز بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، خلال حفل الكرة الذهبية الأخير.

واحتفل البارسا بالثنائي من خلال إقامة احتفالية صغيرة قبل انطلاق المباراة، ظهر فيها اللاعبان مع الجوائز التي حصلا عليها مع التقاط الصور التذكارية مع عائلاتهما.