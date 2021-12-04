ذا صن: نيوكاسل يجهز عرضا للتعاقد مع كوتينيو في يناير

قالت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، إن نيوكاسل يريد التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن نيوكاسل يريد استغلال قلة مشاركات كوتينيو للتعاقد معه في السوق الشتوي، كما أن إدارة برشلونة وضعته على رأس قائمة الراحلين.

وأوضحت الصحيفة أن نيوكاسل يريد التعاقد مع كوتينيو في إطار خطته لتعزيز صفوفه بلاعبين كبار، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.

وأشارت إلى أن نيوكاسل سيقدم عرضا لبرشلونة يقضي بانتقال كوتينيو إلى نيوكاسل بنظام الإعارة، مع وجود بند بإلزامية الشراء في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

وكانت ”ذا صن“ قد قالت قبل أيام، إن مانشستر يونايتد قدم لبرشلونة مقترحا بإبرام صفقة تبادلية تقضي بانتقال كوتينيو إلى أولد ترافورد مقابل نقل أحد مهاجميه إدينسون كافاني أو أنتوني مارسيال إلى كامب نو.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو في يناير 2018 من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، وغادر بنظام الإعارة إلى بايرن ميونخ موسم 2019/2020.

سبورت: صبر برشلونة نفد على كوتينيو ويهدف للتخلص منه في الميركاتو الشتوي https://t.co/bWPlEZHmG7 pic.twitter.com/rTkh8aGv0K — إرم سبورت (@EremSports) November 3, 2021

وينتهي عقد كوتينيو مع برشلونة في يونيو 2023، علما أنه شارك الموسم الحالي في 13 مباراة سجل فيها هدفين، وبالمجمل لعب كوتينيو مع برشلونة 103 مباريات، سجل فيها 25 هدفا وصنع 14.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قد أفادت بأن كوتينيو لا يفكر أبدا في الرحيل عن برشلونة، في يناير المقبل، وأنه يريد البقاء على أمل تحسين وضعه مع المدرب تشافي هيرنانديز.

في حين أشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترى أن فرص كوتينيو في المشاركة لن تكون سهلة؛ في ظل المستويات المميزة التي يقدمها جافي ونيكولاس، إلى جانب سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ.

وقاد تشافي برشلونة في 3 مباريات منذ تعيينه خلفا لرونالد كومان، حيث لعب كوتينيو مرتين بواقع 30 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا.

يشار إلى أن نيوكاسل يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد 7 نقاط من 14 مباراة، ولم يحقق الفوز حتى الآن.

نيوكاسل يزاحم برشلونة على آرثر كابرال مهاجم بازل https://t.co/u0QtklojZ5 pic.twitter.com/71kxqhDwmG — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وسبق أن ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع المهاجم البرازيلي آرثر كابرال لاعب بازل السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2022؛ ما يشكل تهديدا لطموح برشلونة في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة نيوكاسل تواصلت مع محيط اللاعب، نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وتستعد لتقديم عرض رسمي للفريق السويسري، حيث ترغب في حسم الصفقة الأسبوع القادم.