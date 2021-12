تشافي يكشف موقفه من استبعاد عثمان ديمبلي حال رفضه التجديد لبرشلونة

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة موقفه من استبعاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من مباريات النادي الكتالوني في حال لم يوافق على تجديد عقده مع البلوغرانا.

ولم يتوصل برشلونة وديمبلي إلى اتفاق حول تجديد العقد بين الطرفين رغم تأكيد خوان لابورتا رئيس النادي على أنه يريد بقاء اللاعب في كامب نو.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥

[📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ

— Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019