تشافي يكشف موقفه من استبعاد عثمان ديمبلي حال رفضه التجديد لبرشلونة

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة موقفه من استبعاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من مباريات النادي الكتالوني في حال لم يوافق على تجديد عقده مع البلوغرانا.

ولم يتوصل برشلونة وديمبلي إلى اتفاق حول تجديد العقد بين الطرفين رغم تأكيد خوان لابورتا رئيس النادي على أنه يريد بقاء اللاعب في كامب نو.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو 2022 ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة برشلونة في يناير المقبل.

وبسؤاله عن إمكانية استبعاد ديمبلي من مباريات برشلونة حال لم يوافق على التجديد قال تشافي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي: ”إذا كان لديه عقد أعتقد أنه يجب أن يلعب، أيضًا بسبب صورة النادي، أنا لا أفكر في هذا الخيار“.

واستبعد برشلونة اللاعب إلياكس موريبا من بعض المباريات بسبب رفضه تجديد عقده قبل أن يرحل إلى لايبزيغ الألماني

وبشأن الحالة البدنية لديمبلي أوضح تشافي: “ حسنا، 100%. غدا سنقرر، أراه سعيدا وهو متاح للفريق“.

Ousmane Dembele'nin La Liga'daki ilk golünün üzerinden tam 2 sene geçti.#BeAKing pic.twitter.com/ICwqpkMVux — King FC (@KingOfCheers) April 17, 2020

وشارك ديمبلي مرتين في أول ثلاث مباريات لتشافي مع برشلونة، حيث لعب 24 مباراة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، و24 دقيقة أيضا أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة صيف عام 2017 مقابل 135 مليون يورو لكنه لم يقدم الكثير مع النادي الكتالوني حيث شارك في 121 مباراة فقط وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات، وسجل 30 هدفا وصنع 21.

ويستضيف برشلونة على ملعبه كامب نو منافسه ريال بيتيس غدا السبت في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، ثم يسافر لمواجهة بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في الجولة الساسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات لابورتا

وفي وقت سابق قال خوان لابورتا رئيس برشلونة: ”ديمبلي يريد البقاء وأنا أعلم ذلك، لدينا علاقة جيدة جدًا معه، وبالنسبة لنا نحن نريد استمراره“.

لابورتا: من الصعب مشاركة فاتي في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.. وديمبلي أفضل من مبابي https://t.co/THp03ThOxe pic.twitter.com/qQeb9hNHkW — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

وأضاف ”الموقف الحالي يتطلب التفاوض، وكلاء ديمبلي يريدون الأفضل له، وأحيانا أجعلهم يفهمون أن المال فقط ليس أفضل شيء، آمل أن يبقى كذلك“.

وتابع لابورتا: ”أنا متحمس لبقاء عثمان ديمبلي في كامب نو، بالنسبة لي هو أفضل من كيليان مبابي، أريد بشدة أن يبقى“.

وبسؤاله عن خطط برشلونة في السوق الشتوي قال لابورتا: ”سنحاول تعزيز الفريق إذا طلب المدرب تشافي هيرنانديز ذلك، وهو سألنا بالفعل، لكن ليست لدينا إمكانية لدفع الرواتب في الوقت الحالي، وإذا لم تكن لدينا في يناير، فلا يمكننا ضم لاعبين“.