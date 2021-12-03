ماركا: ريال مدريد يتوقع انتقاما من باريس سان جيرمان بسبب صفقة كيليان مبابي

ركزت صحيفة ”ماركا“ في عددها الصادر اليوم الجمعة، على العلاقة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوترة بسبب قضية التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد لا يثق في باريس سان جيرمان“.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي صيف 2017 من موناكو، لكنه اختار باريس سان جيرمان ولم يتوقف الفريق الإسباني عن محاولة ضم اللاعب وعرض مبلغ 200 مليون يورو في الصيف الماضي رُفضت من الفريق الفرنسي.

ماركا: باريس سان جيرمان يحاول تجديد عقد مبابي لمدة عام واحد https://t.co/LkXCgWtftL pic.twitter.com/YGMtj1u7d8 — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

واعتبر الرفض مفاجأة في عالم كرة القدم؛ لأن المبلغ كبير جدا مقابل لاعب يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، وهي مفاجأة ربما قبل ظهور أندية تنتمي لدول.

وبحسب الصحيفة حاول ريال مدريد الإبقاء على علاقة جيدة مع باريس سان جيرمان، وفي حفل الكرة الذهبية جلس إيميليو بوتراغوينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد بجوار ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في محاولة لتهدئة الأوضاع، لكن الفريق الإسباني يعرف أن العلاقات تحسم في قطر وليس في باريس.

ويستعد ريال مدريد بالفعل لهجوم مضاد وانتقام من باريس سان جيرمان بسبب قضية مبابي، ولذلك فهو يستعد لتأمين لاعبين أساسيين بعقود وشروط جزائية تقارب المليار يورو.

كادينا سير: لابورتا يحاول نقل مبابي لبرشلونة قبل ريال مدريد https://t.co/51qOeEiKfB pic.twitter.com/eavuYkv6Na — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

وجدد ريال مدريد عقد الأوروغواياني فيدي فالفيردي فعلا، ويستعد لتجديد عقود البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور هدف باريس سان جيرمان المعلن عبر عدة وسائل إعلام والمدافع إيدير ميليتاو والذي أصبح قائدا في الدفاع، كما يرغب في تجديد عقد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ولن يقتصر الأمر على الفريق الأول فإدارة ريال مدريد تتجه لتحصين لاعبي الفريق الثاني المميزين، أو على الأقل الذين يتنبأ لهم بمستقبل كبير كمارفين أريباس وأنطونيو بلانكو وميغيل غوتيريز وبرونو ومارفيل ورافا مارين، وذلك عبر تجديد عقودهم بشروط جزائية كبيرة.

وأكدت ”ماركا“ أن العلاقة كانت دائما ودية بين ريال مدريد وقطر، لكن رفض مبابي التجديد وهجوم ليوناردو على ريال مدريد جعل الأجواء تتوتر بعد رفض عرض 200 مليون يورو وريال مدريد واثق من أنه لن يدفع يورو واحدا لباريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم الفرنسي.

فلورنتينو بيريز مستعد للتدخل لحسم صفقة مبابي في يناير https://t.co/WCe8sZ5BCC pic.twitter.com/OhDh48ICVn — إرم سبورت (@EremSports) November 27, 2021

وينتظر ريال مدريد موقف مبابي خلال الشهر الحالي، وهو الأخير للاعب قبل دخوله الفترة الحرة في عقده، ويثق الفريق الإسباني في رغبة مبابي في التوقيع له، وان مبابي لن يغير رأيه تعقد باريسسان جيمان مع ليونيل ميسي في الصيف الماضي، أو احتمال قبول زين الدين زيدان تدريب الفريق في الصيف القادم.

وفي انتظار توجيه الضربة القوية لباريس سان جيرمان والتوقيع مع مبابي، ريال مدريد جاهز لصد كل الهجمات المؤكدة التي ستأتي من قطر عبر باريس.