تأتي في توقيت مثالي.. مواجهة ساخنة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على صدارة الدوري الألماني

تأتي المواجهة بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ، السبت المقبل، في توقيت مثالي؛ إذ تفصل نقطة وحيدة بين فريقي القمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويتوقع جمهور اللعبة الشعبية في ألمانيا موسما أكثر تنافسية من المواسم التسعة الماضية، وبينما يسعى بايرن للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي يبقى دورتموند الفريق الوحيد القريب جدا من حامل اللقب وصاحب الصدارة.

وينفرد بايرن بالصدارة برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، يليه دورتموند برصيد 30 نقطة، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الثالث متخلفا بفارق ست نقاط أخرى.

وفي المواسم الأخيرة لم يحقق دورتموند نتائج كبيرة في مواجهة النادي البافاري، إذ خسر في آخر خمس مواجهات معه على مستوى الدوري الألماني.

ورغم أنه سيلعب أمام جمهور محدود بسبب قيود كورونا الجديدة، فإن النادي المنتمي لوادي الرور سيسعى بقيادة لاعبيه الشابين جود بيلينجهام وإرلينج هالاند لتحقيق نتيجة مختلفة عن اللقاءات الأخيرة في مواجهة بايرن.

ورغم صغر سنه قدم الإنجليزي الدولي بيلينجهام (18 عاما) أداء متميزا خلال الموسم الحالي وأحرز لفريقه هدفين، كما أسهم في صنع ثلاث فرص للتهديف في هذا الموسم حتى الآن.

ورغم أن النرويجي هالاند (21 عاما) عاد للتو من غياب استمر لستة أسابيع بسبب الإصابة إلا أنه هز الشباك بعد تسع دقائق فقط من نزوله بديلا وقاد فريقه للفوز 3-1 على فولفسبورج، الأسبوع الماضي.

وحاول دورتموند جاهدا الحصول على بديل لهالاند في خط الهجوم بعد إحرازه 10 أهداف والتسديد 32 مرة على المرمى في سبع مباريات في الدوري لعبها خلال الموسم الحالي.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، في تصريحات نقلتها عنه شبكة سكاي التلفزيونية، ”عندما يكون إرلينج في التشكيلة فإنه يضيف شيئا للفريق“.

وأضاف المسؤول: ”بسبب سلوكه الإيجابي وجنونه الإيجابي فإنه يحدث تأثيرا إضافيا على الفريق المنافس ويضيف شيئا في فريقه أيضا“.

لكن بايرن لا تنقصه القوة الضاربة هو الآخر أيضا.

فلاعبه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي المتوج مؤخرا بلقب أفضل هداف في العالم، أحرز حتى الآن 14 هدفا في 13 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم.

ورغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي تفوق وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال التصويت الأخير، يرى كثيرون أن ليفاندوفسكي هو المهاجم الأفضل على مستوى العالم حاليا.

وفي مواجهة ناديه السابق قدم ليفاندوفسكي دوما أداء كبيرا وأحرز 20 هدفا في 14 مباراة في الدوري في مواجهة دورتموند، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب على مستوى الدوري الألماني في مواجهة فريقه السابق.

ومع عودة لاعبيه تدريجيا من العزل الصحي بسبب كورونا، يتطلع بايرن لتحقيق الفوز الذي قد يبقيه في صدارة الترتيب حتى العطلة الشتوية، التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.