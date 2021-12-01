ترتيب الدوري الإسباني: بنزيما يقود ريال مدريد لهزيمة أتلتيك بيلباو وتعزيز صدارة الليغا

منح هدف في الشوط الأول من كريم بنزيما الفوز لريال مدريد 1-صفر على ضيفه أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.

وبعد قلب تأخره أمام اشبيلية ليفوز 2-1 يوم الأحد الماضي، كانت لريال مدريد مباراة مؤجلة أمام بيلباو ليستغل الفرصة ويعزز صدارته للدوري.

وقدم بنزيما أداء رائعا مرة اخرى وسجل هدف ريال مدريد قبل خمس دقائق من الاستراحة.

وتصدى أوناي سيمون حارس بيلباو لتسديدة قوية من ماركو أسينسيو من خارج منطقة الجزاء، وأخفق لوكا مودريتش في متابعتها لتصل إلى بنزيمة الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

واحتفل المهاجم الفرنسي مع جماهير ريال مدريد التي هتفت “ بنزيما هو الكرة الذهبية“ عقب إخفاقه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يوم الاثنين الماضي والتي ذهبت إلى ليونيل ميسي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: