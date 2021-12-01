AS: ليفاندوفسكي يطلب من وكيله العمل على انتقاله إلى ريال مدريد ⁦‪

قالت صحيفة AS الإسبانية إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ طلب من وكيل أعماله إعطاء الأولوية لأي عرض من ريال مدريد الصيف المقبل، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده مع النادي البافاري.

وكان من الممكن أن يكون ليفاندوفسكي الحائز على الكرة الذهبية 2021 بدلا من ليونيل ميسي الذي اعترف بأن مهاجم النادي البافاري كان يستحق الجائزة 2020، لكن جائحة كوفيد-19 تسببت في حرمانه من الجائزة لإلغاء الحفل.

وأضافت الصحيفة أنه بخلاف الألقاب التي يمكن للاعبين الحصول عليها في ريال مدريد، فإن الألقاب الشخصية مهمة كذلك، وهذا ما عزز رغبة المهاجم البولندي في اللعب للنادي الملكي منذ سنوات.

وطلب ليفاندوفسكي من وكيل أعماله بيني زهافي إعطاء الأولوية المطلقة لعرض محتمل من ريال مدريد يمكن أن يتم في الصيف المقبل، لكنه سيواجه منافسة شرسة في ظل اهتمام النادي الإسباني بإرلينغ هالاند وكليان مبابي أيضا.

هل توعد مولر بالانتقام من برشلونة بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية على حساب ليفاندوفسكي؟ https://t.co/mCIPvUPW17 pic.twitter.com/oETDubEcPF — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وسيواجه ريال مدريد مشكلة بعد اتباع استراتيجية ناجحة ستؤدي إلى التعاقد مع مبابي مجانا في نهاية الموسم المقبل، حيث إن كريم بنزيما يسير بشكل جيد في سانتياغو برنابيو ويتبقى في عقده عامان، لكن النادي لا يستطيع الانتظار هذين العامين للتعاقد مع هالاند أو ليفاندوفسكي، وسيغادر الاثنان بروسيا وبايرن على التوالي صيف عام 2022.

هالاند، البالغ من العمر 21 عامًا، هو أغلى لاعب حاليًا، ومن شأنه أن يمنح ريال مدريد ميزة كبيرة في الهجوم، لكن يجب على النادي الملكي خوض منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الذي يريد تعويض الرحيل المحتمل لمبابي.

ويمكن للنادي المملوك لجهات قطرية أن يضع المزيد من الأموال على طاولة بروسيا دورتموند وأيضًا للاعب. وبدون مبابي في الفريق (الذي سيكون بالفعل في ريال مدريد)، سيقاتل سان جيرمان بضراوة من أجل الحصول على خدمات المهاجم النرويجي.

أما ليفاندوفسكي البالغ عمره 33 عاما سيكون بحاجة لعقد كبير أخير، خاصة أنه لا يوجد هداف مثله في السنوات الأخيرة ولا حتى كريستيانو رونالدو. سجل ليفاندوفسكي 40 هدفًا أو أكثر في المواسم الستة الماضية (55 و 48 في آخر اثنين)، وهو بهذا لديه 25 هدفًا في 20 مباراة.

وكذلك يمتلك ريال مدريد تقارير ممتازة عن أساليب ليفاندوفسكي في التدريب، وكيفية العناية بلياقة الجسم، أي أنه يمكنه اللعب بضعة مواسم أخرى على أفضل مستوى.

وزوجته، آنا ليفاندوفسكا، هي واحدة من أنجح خبراء التغذية في بولندا. وقال زميله في المنتخب البولندي تياغو تشيونيك: ”إنه متعطش للتطوير كلاعب، ولهذا السبب لديه نظام غذائي خاص تضعه زوجته عليه. حتى أن روبرت أخبرني بأن التغيير الكبير في مسيرته حدث غيّر بشكل جذري ما يأكله. إنها طريقة مختلفة في التحضير والأكل، وهو أمر أساسي بالنسبة له“.

بيني زهافي

كان روبرت ليفاندوفسكي قريبًا جدًا من ارتداء القميص الأبيض، كان ذلك بعد لعبه ضد مدريد في دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-13، مرتديًا قميص بروسيا دورتموند، لكن الصفقة لم تتم نظرا لأن وكيل أعماله السابق سيزاري كوتشارسكي التزم بانتقاله إلى بايرن ميونخ.

ولهذا السبب بالتحديد، قام ليفا بتغيير وكيله وذهب إلى بيني زهافي، أحد أكثر الوسطاء نفوذاً في السوق الدولية، الذي تعامل على سبيل المثال مع نيمار إلى باريس سان جيرمان. الآن زهافي لديه مهمة رئيسية في الصيف المقبل: أن يرتدي ليفاندوفسكي قميص ريال مدريد.