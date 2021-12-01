نزل من السيارة ووبخهم.. أومتيتي يحاول دهس مشجعين اعترضوا طريقه (فيديو)

قامت بعض الجماهير الإسبانية، بالتوقف أمام سيارة صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، وأجبروه على التوقف وعدم السير، وحاول أومتيتي السير وكاد أن يدهسهم.

وحاولت تلك الجماهير، وفق ما تم تداوله، إيقاف أومتيتي والتلفظ بهتافات ضد المدافع صاحب البشرة السمراء.

وبعد أن حاول أومتيتي تجاوز تلك الجماهير وكاد أن يدهسم، نزل من السيارة وقال لهم: ”هل تعرفوا معنى الاحترام؟“، ثم واصل المضي قدما.

جماهير حاولت ايقاف طريق اومتيتي وبعدها نزل وقال لهم :"هل تعرفوا معنى الاحترام" 🚨🚨 pic.twitter.com/1HdDqPXHpw — FCB World (@forcabarca_ar) December 1, 2021

لاعب قلب الدفاع الفرنسي أومتيتي انضم إلى برشلونة قادماً من ليون الفرنسي قبل موسم 2016-2017، وخاض 50 مباراة في الدوري الإسباني خلال أول موسمين له في المسابقة.

كان صامويل أومتيتي، قد أبدى في وقت سابق شعوره بالألم من صافرات الاستهجان والسخرية التي توجه له من قبل مشجعي الفريق، لكنه أكد أن لديه تصميما غير مسبوق على تحقيق النجاح مع الفريق.

وبعدها تعرض أومتيتي لسلسلة من الإصابات في الركبة قلصت مشاركاته خلال المواسم الثلاثة التالية.

وكان أومتيتي واحداً من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة الذين حاول برشلونة الاستغناء عن خدماتهم في سوق الانتقالات الماضية، حيث يحاول برشلونة التخفيف من ديونه المتزايدة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها.

وتفاقمت الأمور بشكل كبير خلال مباراة كأس جوان غامبر أمام يوفنتوس الإيطالي قبل الموسم حيث تعرض أومتيتي لصافرات استهجان من قبل الجماهير خلال عملية الإحماء، وكذلك في كل مرة يلمس فيها الكرة بعد مشاركته من مقعد البدلاء في الشوط الثاني.

وبعدها لم يشارك أومتيتي في أي مباراة رسمية للفريق هذا الموسم وقد شعر بالعزلة بسبب تعامل الجماهير معه.

وقال أومتيتي خلال مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية آنذاك: ”نعم الصافرات مؤلمة للغاية“.

وأضاف: ”لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث لي في هذا النادي لأنني أعشقه“.

وتابع: ”أفعل كل شيء كي أصبح على ما يرام، عشت فترات صعبة بسبب الإصابات، لكنني في النهاية أؤدي عملي وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي“.

وأضاف: ”سأخبر هؤلاء الذين يطلقون الصافرات بأنني على ما يرام، وبأن الشيء الأكثر أهمية هو النادي ومساعدة اللاعبين، عليكم مساعدة الجميع، الصافرات عديمة الفائدة، سأقدم كل ما لدي للنادي، مثلما كنت أحاول منذ يومي الأول هنا“.

وارتبط اسم أومتيتي (27 عاماً) بإمكانية العودة إلى ليون أو الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه يصر على أن يواصل مشواره في كامب نو واستبعد رحيله عن الفريق في يناير (كانون الثاني).

ويستعد برشلونة، الذي يحتل المركز السابع حالياً في ترتيب الدوري الإسباني، لملاقاة ضيفه ريال بيتيس يوم السبت القادم، بملعب كامب نو، حيث يسعى لتقليص فارق الـ10 نقاط، الذي يفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.