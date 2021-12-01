وسط ارتفاع إصابات كورونا: بروسيا دورتموند يلغي بيع تذاكر مباراة بايرن ميونخ

ألغى نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، التذاكر التي كان باعها للقاء القمة بينه وبين بايرن ميونخ بسبب التخوف من قيود كورونا.

وقال النادي إنه ألغى التذاكر؛ لأنه يتوقع أن تقرر حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا في الأيام المقبلة، تخفيض كثافة الحضور في الملاعب بسبب كورونا.

وكان دورتموند باع كل التذاكر (67 ألف تذكرة) التي خصصها لمباراة السبت القادم، بناء على المرسوم الحالي الصادر من الولاية للحماية من كورونا، وسيستعيد مشترو التذاكر قيمة ما دفعوه.

Full slate ahead 🗓 pic.twitter.com/pjwdRwzZtw — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 1, 2021

وأضاف النادي في بيانه: بمجرد أن يتم اتخاذ القرار السياسي بشأن معدلات الإشغال في الاستادات في الفترة المقبلة وبمجرد توافر معلومات موثوقة لدينا في هذا الشأن، سنعلن عن الحجز المسبق الجديد.

وأوضح دورتموند في بيانه: ”بسبب الوضع الحالي لكوفيد-19 في ألمانيا، ألغى بروسيا دورتموند بيع التذاكر لمباراة صدارة الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ يوم السبت.

وواصل: ”أولئك الذين اشتروا التذاكر سيستعيدون أموالهم. جميع التذاكر التي كانت متوفرة وعددها 67 ألف تذكرة… بيعت بالفعل قبل عدة أيام“.

واختتم: ”ومع ذلك، من المتوقع حاليا أن تقلل حكومة الولاية من سعة الاستادات في الأيام القليلة المقبلة بسبب الوباء“.

وأمس الثلاثاء، قالت حكومة ولاية ساكسونيا بشرق البلاد، إن ألمانيا ستقرر غدا الخميس، ما إذا كانت مباريات الدوري الألماني ستقام دون جماهير.

وقبل ذلك دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا إلى إقامة المباريات دون جماهير. كما قال إن بافاريا – موطن بايرن ميونيخ – ستنفذ هذه الخطوة بمفردها إذا دعت الحاجة.

ولعبت الأندية في ألمانيا في ملاعب خالية العام الماضي، عندما استؤنف اللعب بعد فترة إغلاق بسبب الوباء.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف بايرن المتصدر.

وسجلت ألمانيا، التي تكافح لاحتواء موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا، أعلى عدد من الوفيات المتعلقة بكوفيد-19 منذ منتصف فبراير شباط، اليوم الأربعاء (446)، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 101790.