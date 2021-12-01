سبورت: اتصال جديد بين برشلونة وتشيلسي لضم حكيم زياش وتيمو فيرنر

تواصل الإدارة الرياضية في نادي برشلونة البحث عن صفقات لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر كانون الثاني/يناير، وتفتح عدة جبهات بحثا عن إمكانيات ملائمة للوضعية الاقتصادية للفريق.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة برشلونة اتصلت مجددا بمسؤولي فريق تشيلسي لبحث إمكانية ضم كل من المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الاتصالات السابقة التي تمت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي يعتبر من الخيارات المقبولة للتطبيق في ظل الشروط المالية المنفتحة من تشيلسي، الذي لا يمانع رحيل أحدهما أو كليهما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وبحسب الصحيفة، فإن المغربي حكيم زياش يبقى الخيار الأنسب للطرفين مع ترك الباب مفتوحا للتفاوض بشأن المهاجم الألماني تيمو فيرنر.

ويطلب تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد لبرشلونة، تعزيز صفوف الفريق بجناح ومهاجم وهو ما يتوفر في اللاعبين اللذين يرغبان في اللعب دقائق أكثر في ظل تراجع دورهما لدى المدرب الألماني توماس توخيل.

لكن المدرب الألماني أشرك اللاعبين خلال التعادل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أقلق برشلونة من تراجع إدارة تشيلسي عن وعودها بالتخلي عنهما في شهر يناير المقبل.

ما العواقب التي تترتب على برشلونة حال مشاركته في الدوري الأوروبي؟ https://t.co/f9zyB1aNMl pic.twitter.com/QbBGU5bRBt — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

وبحسب ”سبورت“، فإن الخيارين هما الأنسب ماليا لبرشلونة في الوقت الحالي، لكون تشيلسي منفتحا على دفع جزء من راتبهما في فترة الإعارة، ويبقى القرار الأخير للمدرب تشافي هيرنانديز.

من جهة أخرى، يكثف برشلونة مفاوضاته لضم فيران توريس من مانشستر سيتي وعرض مبلغ 40 مليون يورو كحل نهائي، لكن الفريق الإنجليزي رفض كل الحلول ومن بينها إشراك لاعبين في الصفقة وخفض فقط مطالبه المالية من 70 مليون يورو لـ60 مليون يورو.

وبحسب الصحف الكتالونية، فإن برشلونة يأمل حسم الصفقة بمبلغ لا يتجاوز 45 مليون يورو في يناير المقبل وضم اللاعب بشكل نهائي.

بينما ذكرت صحيفة ”Ara“ الكتالونية أن برشلونة يتابع بقوة الفرنسي أنتونى مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، تحسبا لفشل صفقة فيران توريس، في الشتاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الفرنسي يعاني من عدم المشاركة بصفة مستمرة مع اليونايتد خلال الموسم الحالي، من خلال مشاركته في 9 مباريات فقط بمختلف المسابقات، ويمتلك عقدا مع الشياطين الحمر ينتهي في صيف 2024.