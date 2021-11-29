إقالة ريناتو غاوتشو من تدريب فلامنغو بعد خسارة كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

أعلن نادي فلامنغو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إقالة مدربه ريناتو غاوتشو، اليوم الاثنين، بعد يومين فقط من الهزيمة في نهائي كأس ليبرتادوريس 2-1 أمام بالميراس.

وقال النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له في بيان: ”يعلن فلامنغو أنه بعد محادثات بين الطرفين، أن المدرب ريناتو غاوتشو لم يعد مسؤولا عن الفريق الأول“.

وتعرض غاوتشو لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة، وكانت الهزيمة في الوقت الإضافي أمام الغريم المحلي في نهائي البطولة القارية التي تعادل دوري أبطال أوروبا، أول خسارة للنادي في عشر مباريات، القشة الأخيرة لمديري النادي مع المدرب.

ويحتل فلامنغو المركز الثاني في الدوري قبل أربع جولات على النهاية، ورغم ذلك يحتاج أتلتيكو مينيرو المتصدر لنقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات ليحسم اللقب.

وكان غاوتشو، الذي تولى المسؤولية في يوليو تموز 2021، رابع مدرب لفلامنجو منذ رحيل البرتغالي جورجي جيسوس عن النادي في يوليو 2020، بعد قيادة الفريق للقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.

وحقق نادي بالميراس لقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب منافسه فلامينغو، بعد الفوز 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين في نهائي برازيلي خالص.

ونجح بالميراس في الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، كما تأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

وتقدم رفائيل فيغا بهدف لبالميراس بعد مرور خمس دقائق، وأدرك غابرييل باربوسا التعادل في الدقيقة 72.

لكن البديل ديفرسون استغل خطأ دفاعيا وانفرد بمرمى فلامينغو، وسجل هدف الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي.