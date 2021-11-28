ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يقهر إشبيلية ويبتعد في الصدارة

انتزع ريال مدريد فوزًا مثيرًا بنتيجة 2/1 على إشبيلية في قمة مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو وضع رفائيل مير فيسينتي إشبيلية في المقدمة بهدف من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من ماركوس أكونيا في الدقيقة 12.

وسدد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو كرة قوية على مرمى ياسين بونو، فشل الحارس المغربي بصدها ليكملها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في المرمى ليدرك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 87 قام فينيسيوس جونيور بعمل رائع قبل أن يسدد بقوة في المرمى مسجلًا الهدف الثاني لريال مدريد.

ياسين بونو يفشل في إيقاف صاروخ 🚀 ميليتاو وبنزيما يستغل الموقف ويسجل التعادل لنادي #ريال_مدريد في شباك اشبيلية.#ريال_مدريد_اشبيليه pic.twitter.com/2SziKudcDz — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 6 مباريات أمام إشبيلية، حيث فاز الميرنغي في 5 مرات وتعادل مرتين، وكان آخر فوز لإشبيلية على ريال مدريد في سبتمبر 2018، حيث فاز 3/0.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 33 نقة في المركز الأول، ويتقدم بـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، لكن الأخير لعب 15 مباراة مقابل 14 للريال وأتلتيكو مدريد، في حين يملك إشبيلية 28 نقطة في المركز الرابع.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات، فإن المهاجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هو الوحيد الذي يتفوق على كريم بنزيما من حيث المساهمة في الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى الموسم الحالي.

وساهم صلاح في 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع 8، ويأتي خلفه بنزيما بفارق هدف واحد، حيث سجل 11 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

فوز كبير لأتلتيكو

وانتظر أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 56، حيث سجل له الفرنسي توماس ليمار هدف التقدم، وفي الدقيقة 70، نجح الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد.

وأنهى الأرجنتيني أنخيل كوريا أمل قادش في تحقيق التعادل أو الفوز بعدما سجل هدفًا ثالثًا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 76.

وسجل قادش هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 86، بتوقيع أنتوني لوزانو، وفي الدقيقة ذاتها سجل المهاجم البرازيلي الواعد ماتيوس كونيا الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 29 نقطة، في المقابل تكبد قادش الخسارة الثانية على التوالي، والسابعة هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.