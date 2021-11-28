تشافي عن مباراة برشلونة وفياريال: ربما لم نستحق الفوز

قال المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز، عقب فوز فريقه على فياريال 3-1، إن ”البرسا ربما لم يستحق الانتصار على فريق ”الغواصات الصفراء“ الذي أقر بأنه جعل فريقه يعاني“.

وصرح تشافي عقب المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني على ملعب فياريال الليلة الماضية: ”تحدثنا عن حلول للهجوم من الخلف، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام، على الرغم من أننا سجلنا الهدف الثاني بانطلاقة من الخلف“.

وأبرز تشافي أن فياريال ضغط جيداً وجعل لاعبيه يعانون في لقاء ”ثري على المستوى التكتيكي أمام فريق كبير يلعب في دوري الأبطال“، مشيراً إلى أن المباراة ”كان فيها الكثير من التكافؤ“.

وعن نقاشه مع الجهاز الفني لفياريال في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس عقب اللقاء، صرح تشافي أن التوتر بين الأجهزة الفنية ”طبيعي“ وأنه ”في النهاية تم التصافح وانتهى الأمر“.

الشرطة تفصل بين تشافي وإيمري عقب فوز برشلونة في فياريال https://t.co/YfgENRG8ke pic.twitter.com/n6zcGqPNJT — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وحول ما إذا كان الحظ لعب دورا في انتصار برشلونة أشار تشافي إلى أن الهدف الثاني جاء مخططا له وصرح: ”اليوم لعبنا أمام منافس رائع. لقد ضغط علينا ولكن في الشوط الأول سنحت لنا فرص للتسجيل وأهدرناها، لذا فهم حالفهم الحظ أيضاً“.

وتابع: ”لم نستحق الفوز ولكننا انتصرنا. أحيانا تسير الأمور هكذا“.

وقد سجل برشلونة هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 على فياريال أمس السبت، في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم، والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشافي هرنانديز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وراوغ ممفيس ديباي بهدوء الحارس خيرونيمو رولي ليحرز هدفاً محورياً في الدقيقة الـ 88 مانحا برشلونة التقدم 2-1، ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه إشبيلية اليوم الأحد.

وقاتل فياريال ليحول تأخره إلى تعادل عبر صمويل تشوكويزي في الدقيقة الـ 76 بعد أن منح فرينكي دي يونج التقدم للزوار في وقت مبكر بالشوط الثاني.

ويبقى فياريال، الذي خسر بملعبه من مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز الـ 12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.