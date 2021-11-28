الشرطة تفصل بين تشافي وإيمري عقب فوز برشلونة في فياريال

شهدت مباراة فياريال وبرشلونة بعد نهايتها في ملعب لا سيراميكا صداما بين تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة ونظيره أوناي إيمري المدير الفني لأصحاب الأرض بسبب أحداث المباراة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المباراة كانت ساخنة بسبب أداء الحكم خاصة في الشوط الأول حيث أعاق جيرارد بيكيه بيده تسديدة من ارناوت دانغوما كانت في طريقها إلى مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وعندما كان اللاعبون يتجهون إلى غرف تغيير الملابس، شوهد تشافي وهو يشير بإصبعه السبابة، متجهًا إلى مقاعد البدلاء لفياريال ليشتبك لفظيا مع إيمري ومساعده إيمانول إدياكيز.

وقال تشافي ”لا شيء، لا شيء من هذا القبيل. أنا لا أفهم الغضب“، لكن دون الكشف عن ما حدث في تلك اللحظات المتوترة بين الجانبين أو ما حدث خلال التوجه إلى غرف خلع الملابس.

ووفقًا للصحفي إميليو بيريز دي روزاس المتعاون مع محطة ”راديو ماركا“ ومحطة ”كوبي“ فإن إيمري كان يقول ”كما هي الحال دائمًا، يعطون لك الفوز، يعطونه لك“، ليرد تشافي بإشارة إصبعه.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لريكاردو روزيتي من محطة ”موفيستار“، كان على الشرطة التدخل للفصل بين المدربين والجانبين داخل النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس الخاصة بالفريقين.

بالإضافة إلى ذلك أشار بيريز دي روزاس إلى أن مساعدي إيمري شعروا بالاستياء الشديد للاحتفال البهيج للجهاز الفني للنادي الكتالوني بالفوز، إذ قال مساعدو إيمري ”يعطون لك الفوز“.

وسجل برشلونة هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 في فياريال يوم السبت في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشافي في الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه إشبيلية يوم الأحد، ويبقى فياريال، الذي خسر بملعبه من مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز الـ12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.

وهذه ثالث مباراة على التوالي للنادي الكتالوني بقيادة تشافي المدير الفني السابق للسد القطري دون خسارة، إذ فاز على إسبانيول وتعادل مع بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا قبل الانتصار في استاد ”لا سيراميكا“.