خسر 7/0.. بيلينينسيش البرتغالي يلعب بـ9 لاعبين أمام بنفيكا بسبب تفشي "كورونا"

اضطر فريق بيلينينسيش البرتغالي لإشراك 9 لاعبين فقط أمام بنفيكا خلال مباراة بالجولة الـ 12 من الدوري البرتغالي الممتاز، بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق، الذي حرمه من أغلب لاعبيه الأساسيين.

ولم يتمكن فيليب كانديدو سوى من الاعتماد على لاعب واحد من الفريق الأول وأشرك 8 لاعبين من فريق الشباب، اثنان منهم حارسا مرمى، حيث لعب جواو مونتيرو الحارس في وسط الميدان.

ولم يرحم فريق بنفيكا ضيفه المنقوص حيث توالت الأهداف على مرماه، ومن سوء حظ الفريق أن الهدف الأول سجله إدواردو كاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى لتتوالى الأهداف وتصل إلى 7 أهداف في الشوط الأول.

وطالت فترة الاستراحة بين الشوطين قبل أن ينزل لاعبو فريق بيلينينسيش للملعب بـ7 لاعبين فقط، نتيجة إصابة كل من أنطونيو مونتيز وديغو كاليلا وبقائهما في غرفة الملابس.

وبعد استئناف الشوط الثاني سقط جواو مونتيرا على الأرض ليخرج مصابا ويبقى على أرضية الملعب 6 لاعبين، وهو ما فرض على الحكم إيقاف اللقاء قانونيا لكون الفريق أصبح عدد لاعبيه أقل من 7 لاعبين. وهو الحد المسموح به لبدء أي لقاء في كرة القدم.

واعتبر انسحاب اللاعبين بسبب الإصابة مسرحية لإجبار الحكم على إيقاف اللقاء وإلغائه وتجنب الفريق عدم اللعب وعقوبة أكبر.

وكتبت بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على صفحته: ”ما هذا؟ هل أنا الوحيد الذي لا يفهم لماذا لم يؤجل اللقاء“، في إشارة لكون فريق بيلينينسيش كان تحت ظرف قاهر، حيث أصيب تقريبا كل لاعبيه بفيروس كورونا، وكان يجب تأجيل اللقاء من طرف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado? 🤦🏻‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) November 27, 2021

وعاد فيروس كورونا ليضرب أندية كرة القدم في القارة الأوروبية نتيجة موجات جديدة من الوباء. وتشتكي عدة أندية من غياب لاعبيها بسبب دخولهم الحجر الصحي. ويبقى أبرز الأندية بايرن ميونخ الذي يعاني من غياب عدة لاعبين بسبب إصابتهم بالفيروس، أبرزهم جوشوا كيميش الذي يثير الجدل برفضه تلقي التلقيح.

وانتهت المباراة بفوز بنفيكا الساحق على مضيفه بيلينينسيش (7-0)، ليستعيد الأول موقعه في صدارة الدوري البرتغالي الممتاز، بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بورتو وسبورتينغ لشبونة.