موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مغريًا لفينيسيوس جونيور

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان يحاول إغراء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، للتعاقد معه.

ويحصل فينيسيوس جونيور على 3.5 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد وينتهي عقده في سانتياغو برنابيو، صيف 2024.

لكن هذا لا يمنع باريس سان جيرمان من محاولة التعاقد معه فقد قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع فينيسيوس وعرض عليه الحصول على راتب سنوي قيمته 17 مليون يورو بعقد يمتد لـ6 سنوات.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن هذا يعد عرضًا مغريًا لفينيسيوس جونيور، الذي يتجاوز بأضعاف راتبه الحالي في ريال مدريد.

وأفادت ”موندو ديبورتيفو“ أن ريال مدريد يجهز عرضًا جديدًا لتمديد بقاء فينيسيوس لكن مقابل أجر سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

احتفال المتألق فينيسيوس بهدفه الأول في شباك إليتشي 😃#ريال_مدريد_التشي pic.twitter.com/v96VAb9g8C — إرم سبورت (@EremSports) October 30, 2021

وانضم فينيسيوس جونيور لريال مدريد، صيف العام 2018، قادمًا من فلامنغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وعلى مستوى الموسم الحالي سجل البرازيلي 10 أهداف، وصنع 7 في 18 مباراة مع الميرنغي.

وبالمجمل لعب فينيسيوس لريال مدريد 136 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 24 هدفًا، وصنع 30.

ويوم الأحد الماضي، قالت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصاءات إن فينيسيوس جونيور بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، من مواليد العام 2000، يسجل على الأقل 10 أهداف في كل المسابقات في موسم واحد، وذلك بعدما سجل هدفًا في فوز ريال مدريد 4/1 على غرناطة في الجولة الـ14 من الليغا.

ويحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع نجم مميز في ظل اقتراب نجمه الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد، في يناير المقبل، أو بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم، وفشلت محاولات النادي الفرنسي لتجديد عقده علمًا بأن إدارة سان جيرمان رفضت 3 عروض من ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب وكان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

وقبل أيام أكد فينيسيوس رغبته في البقاء مع ريال مدريد وقال إنه يلعب مع أفضل نادٍ في العالم.

وقال فينيسيوس لإذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية: ”أنا محظوظ لأنني هنا منذ 3 سنوات، وأريد أن أبقى لفترة أطول، وأحظى بمسيرة رائعة مثل كريستيانو، رونالدو وسيرجيو راموس، ومثلما يفعل مارسيلو“.