فلورنتينو بيريز مستعد للتدخل لحسم صفقة مبابي في يناير

ينتظر ريال مدريد يوم 1 من شهر كانون الثاني / يناير 2022 ليبدأ حملته الرسمية للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي صيف 2022.

وتفضل إدارة ريال مدريد الانتظار حتى دخول اللاعب والنجم الفرنسي الفترة الحرة من عقده لبداية الاتصالات الرسمية لتجنب أي انتقام أو تهديد من إدارة باريس سان جيرمان التي طالبت سابقا بمعاقبة الميرنغي خلال الصيف الماضي لمحاولته ضم نجمه.

ويعتقد ريال مدريد أن الوقت حاليا يلعب في صالحه على بعد شهر فقط من دخول مبابي الفترة الحرة في عقده، في ظل رفضه تجديد عقده وكل الضغوط التي مارستها إدارة باريس سان جيرمان.

وأكد موقع ”ديفنسا سنترال“ المقرب من ريال مدريد أن الرئيس فلورنتينو بيريز مستعد للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ولقاء والد مبابي المتردد في انتقال ابنه لريال مدريد وإقناعه بأن أفضل ما يمكن أن يفعله مبابي هو اللعب في أفضل ناد في العالم.

وسبق لفلورنتينو بيريز أن عمل نفس الشيء حين رغب في التعاقد مع النجم والأسطورة زين الدين زيدان، كما ذهب لمنزل عائلة كريم بنزيما لإقناعه بالتوقيع لريال مدريد.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

ويجيد بيريز اللغة الفرنسية، وهو ما يساهم في التقارب مع والد مبابي ومناقشته بشكل خاص دون اللجوء لوسيط بينهما.

وذكرت تقارير إعلامية أن عائلة مبابي منقسمة بشأن رحيله عن باريس، فوالدته فايزة العماري تدعمه في تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد، بينما والده ويلفريد مبابي يرى أن أفضل شيء لكليان هو الاستمرار والبقاء مع باريس سان جيرمان.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن سفر فلورنتينو بيريز لباريس ولقاء والد مبابي يبقى حاسما في صفقة انتقال اللاعب إلى ريال مدريد والحصول على توقيعه في كانون الثاني / يناير القادم وإغلاق الصراع مع باريس سان جيرمان مبكرا.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان الضغط على مبابي من خلال والده أو عبر إقناعه بتجديد عقده لموسم واحد حتى يستطيع الفريق بيعه الصيف القادم والحصول على مقابل مالي، علما أنه رفض عرضا ماليا من ريال مدريد بلغ 200 مليون يورو الصيف الماضي.