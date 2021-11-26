سبورت: برشلونة يصل إلى اتفاق مع كومان.. وكوتينيو يراجع طبيبا نفسيا

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، إن برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو للمدرب الهولندي رونالد كومان عقب إقالته من تدريب الفريق الشهر الماضي.

وتمت إقالة كومان من برشلونة بعد الخسارة 0/1 أمام رايو فاليكانو وهي الخسارة التي جاءت بعد السقوط 1/2 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

"موندو ديبورتيفو" تكشف تفاصيل تفوق برشلونة على ريال مدريد في صفقة المغربي عبد الصمد الزلزولي https://t.co/mnZ6yuWnEa pic.twitter.com/BpMC2SpGSA — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة توصل إلى اتفاق مع محامي رونالد كومان ومساعديه للتسوية، بحيث يدفع برشلونة 10 ملايين يورو لكومان ومساعديه ألفريد شرودر وهنريك لارسون، حيث كانت عقود الطاقم الهولندي تنتهي في يونيو 2022.

وترك كومان تدريب منتخب هولندا وقرر تولي تدريب برشلونة صيف عام 2020، بعد تأجيل بطولة أمام أوروبا من صيف 2020 إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن رونالد كومان أدار 67 مباراة لبرشلونة منذ تعيينه، في أغسطس 2020، حيث حقق الفريق معه 40 فوزًا، وتعادل 11 مرة، في حين خسر 16 مرة، ونال معه لقب كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي.

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كوتينيو وطبيب نفسي

في سياق متصل قالت صحيفة ”سبورت“ إن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة يأمل في العودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتقاله إلى برشلونة في يناير 2018.

ونقلت عن صحيفة ”أس“ أن اللاعب البرازيلي يريد الذهاب إلى طبيب نفسي ليتمكن من العودة إلى المستوى الذي كان عليه في ليفربول قبل انتقاله إلى كامب نو.

وأفادت الصحيفة أن كوتينيو لا يريد الاستسلام للوضع الحالي الذي يمر به، ولبعض الوقت سعى للحصول على مساعدة خارجية لاستعادة ثقته كلاعب كرة قدم، والعودة إلى أفضل مستوى له.

وأدت الإصابات والأداء السيئ على أرض الملعب إلى تراجع الروح المعنوية لأغلى صفقة في تاريخ برشلونة.

تشافي متفائل قبل مباراة برشلونة المصيرية أمام بايرن ميونخ https://t.co/8VnH6varfM pic.twitter.com/7lhpJ7UqBu — إرم سبورت (@EremSports) November 24, 2021

وأشارت ”سبورت“ إلى ان كوتينيو ليس أول لاعب يستعين بطبيب نفسي فقد سبقه أندريس إنييستا أو سيرجي داردير لاعب إسبانيول الحالي.

ثقة بالفوز

من جهته أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة، أن الفريق قادر على تحقيق الفوز على بايرن ميونخ في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتأهل إلى دور الـ16.

وقال لابورتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”هناك طريق طويل سنقطعه، وتشافي يملك دافعا وقوة كبيرة، آمل أن يسير كل شيء على ما يرام“.

وأضاف: ”أعتقد أن وجود تشافي أصبح له تأثير كبير، حيث زاد من احترام الخصوم لنا، وهم يعرفون أن بإمكاننا العودة لمكانتنا الطبيعية“.

وعن مواجهة بايرن ميونخ الذي قاز على برشلونة 3/0 على ملعبه كامب نو فس سبتمبر الماضي، قال لابورتا: ”يمكننا الفوز على بايرن ميونخ، وستكون هناك معجزة، وأنا مقتنع بأننا سننتصر“.