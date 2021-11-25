"موندو ديبورتيفو" تكشف تفاصيل تفوق برشلونة على ريال مدريد في صفقة المغربي عبد الصمد الزلزولي

كشفت صحيفة “ موندو ديبورتيفو “ تفاصيل ضم برشلونة للمغربي عبد الصمد الزلزولي البالغ 19 عامًا، من فريق هيركوليس ومنافسة ريال مدريد على الصفقة.

ولفت النجم المغربي الشاب الأنظار حين منحه تشافي هيرنانديز الفرصة للمشاركة رفقة الفريق الأول خلال لقاء الديربي أمام إسبانيول حيث لعب الشوط الثاني بديل للاعب آخر من أصل مغربي إلياس أخوماش.

وكان المدرب المؤقت لبرشلونة سيرجي باراخوان أول من منح اللاعب المغربي فرصة التدريب رفقة الفريق الأول والمشاركة خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس 1-1 حيث لعب 10 دقائق، لكن تشافي هيرنانديز سمح له بالظهور بشكل أكبر.

وبدأ برشلونة مراقبة عبد الصمد الزلزولي بشكل مبكر عبر نصيحة من خيسوس ألفارو لاعب سابق في برشلونة ”ب“ والذي أخبر جون كارلوس بيريز روخو لاعب سابق في برشلونة وأحد كشافيه باللاعب وضرورة مراقبته للتعاقد معه.

وذهب جون كارلوس بيريز لمراقبة اللاعب وقدم تقريرا لرامون بلانيس السكرتير الفني لبرشلونة الذي بدوره طالب بمراقبة اللاعب والذي كان لا يحصل على دقائق كثيرة.

ومع قدوم المدرب مانولو دياز لتدريب هيركوليس بدأ اللاعب يحصل على دقائق ولعب عدة لقاءات من بينها لقاء ضد برشلونة وكل هذه الأحداث حدثت موسم 2020-2021.

وبدأت المفاوضات بين برشلونة وفريق هيركوليس لكن ريال مدريد دخل على الخط وحاول دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده البالغ 2 مليون يورو كما حاول فريق ثالث التعاقد معه عبر دفع الشرط الجزائي وقبل أيام من نهاية سوق الانتقالات.

وحاول برشلونة تقديم عدة عروض لفريق هيركوليس أقل من مبلغ الشرط الجزائي لكن المدير الرياضي للفريق طلب إبقاء اللاعب لمدة موسم إعارة وهو ما رفضه برشلونة ليضطر في الأخير لدفع الشرط الجزائي في ظل رغبة عبد الصمد الزلزولي اللعب في برشلونة وتفضيله على بقية العروض.

وساهم رحيل أليكس موريبا إلى لايبزيغ في تسهيل مهمة برشلونة لضم النجم المغربي الشاب والذي يثير أيضا الجدل في المغرب حيث تطالب وسائل الإعلام والجماهير بضمه للمنتخب الأول المشارك في نهائيات أمم إفريقيا القادمة في الكاميرون.

وشارك عبد الصمد الزلزولي رفقة المنتخب المغربي تحت 20 سنة في البطولة العربية ولعب 5 لقاءات سجل خلالها هدفين لكن لازال بإمكانه تمثيل منتخب إسبانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن البوسني وحيد خاليلوفيتش مدرب المنتخب المغربي يساعد لتوجيه الدعوة لعبد الصمد الزلزولي للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون لإغلاق الباب أمام لعبه للمنتخب الإسباني.