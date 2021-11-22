أس: بايرن ميونخ مستعد لمنح بيدري 4 أضعاف راتبه في برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن بايرن ميونخ الألماني، ينوي إغراء بيدري لاعب برشلونة للتعاقد معه.

وقالت صحيفة ”أس“ إن بايرن ميونخ ينوي تقديم عرض مغر لبيدري، بحيث يحصل اللاعب على أربعة أضعاف راتبه الحالي مع برشلونة لإقناعه بالانتقال من كامب نو إلى آليانز آرينا.

Five more years of Pedri at Barcelona 💫 (via @FCBarcelona) pic.twitter.com/4XmiSgDOms — B/R Football (@brfootball) October 14, 2021

وبحسب الصحيفة فإن بايرن ميونخ يستعد لجعل بيدري أغلى لاعب في تاريخ النادي، متقدما على الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انضم للنادي البافاري قادما من أتلتيكو مدريد، مقابل 80 مليون يورو، صيف عام 2017.

وتأتي محاولة بايرن ميونخ للتعاقد مع بيدري رغم أنه جدد عقده مع برشلونة الشهر الماضي بعقد يستمر حتى يونيو 2026، مقابل قيمة فسخ عقد تبلغ مليار يورو.

ومن المتوقع أن يغيب بيدري عن برشلونة لمدة شهر بعدما تعرض للإصابة أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، في سبتمبر الماضي، وعاد ضد بنفيكا، لكنه أنهى المباراة مصابًا.

وعانى بيدري من آلام في نفس موضع الإصابة، في عضلات الفخذ الأيسر، لتكشف الفحوصات عدم تعافيه بشكل كامل، وحاجته للمزيد من الوقت، بحسب ما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

Official, confirmed. Pedri extends his contract with Barcelona until June 2026. Press conference tomorrow, €1B release clause included into new deal. 🔴🇪🇸 #FCB #Pedri pic.twitter.com/aOfValMPXH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2021

جائزة الفتى الذهبي

وأعلنت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية اليوم الإثنين فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي للعام 2021.

وقال بيدري: ”أشكر توتو سبورت على هذه الجائزة التي تجعلني فخورًا، شكرًا أيضًا لجميع أعضاء لجنة التحكيم والمشجعين الذين دعموني دائمًا هذا العام. إن 2021 عام رائع بالنسبة لي“.

وأضاف: ”بالطبع، شكرًا جزيلاً لبرشلونة وللمنتخب الوطني ولعائلتي وأصدقائي، وبالتأكيد لكل أولئك المقربين مني يومًا بعد يوم، والذين لولاهم لما تمكنت من الفوز بجائزة الفتى الذهبي“.

وضمت قائمة المنافسين على الجائزة كريم أديمي ”ريد بول سالزبورغ“، جودي بيلينغهام ”بروسيا دورتموند“، إدواردو كامافينغا ”ريال مدريد“، دي كاتيلاري ”كلوب بروج“، جافي ”برشلونة“، جرافنبيرش ”أياكس“، مالديني ”ميلان“، جمال موسيالا ”بايرن ميونخ“، نونو مينديز ”باريس سان جيرمان“، روبرتو بيكولي ”أتالانتا“، يريمي بينو ”فياريال“، جيوفاني ريينا ”بروسيا دورتموند“، رودريغو ”ريال مدريد“، بوكايو ساكا ”آرسنال“، صليبا ”ليون“، جوراين تيمبير“أياكس“، فلوريان فيرتز ”باير ليفركوزن“.

وسيجري تسليم الجائزة يوم 13 ديسمبر في مدينة تورينو، معقل الصحيفة.