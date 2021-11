أس: بايرن ميونخ مستعد لمنح بيدري 4 أضعاف راتبه في برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن بايرن ميونخ الألماني، ينوي إغراء بيدري لاعب برشلونة للتعاقد معه.

وقالت صحيفة ”أس“ إن بايرن ميونخ ينوي تقديم عرض مغر لبيدري، بحيث يحصل اللاعب على أربعة أضعاف راتبه الحالي مع برشلونة لإقناعه بالانتقال من كامب نو إلى آليانز آرينا.

وبحسب الصحيفة فإن بايرن ميونخ يستعد لجعل بيدري أغلى لاعب في تاريخ النادي، متقدما على الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انضم للنادي البافاري قادما من أتلتيكو مدريد، مقابل 80 مليون يورو، صيف عام 2017.

وتأتي محاولة بايرن ميونخ للتعاقد مع بيدري رغم أنه جدد عقده مع برشلونة الشهر الماضي بعقد يستمر حتى يونيو 2026، مقابل قيمة فسخ عقد تبلغ مليار يورو.

ومن المتوقع أن يغيب بيدري عن برشلونة لمدة شهر بعدما تعرض للإصابة أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، في سبتمبر الماضي، وعاد ضد بنفيكا، لكنه أنهى المباراة مصابًا.

وعانى بيدري من آلام في نفس موضع الإصابة، في عضلات الفخذ الأيسر، لتكشف الفحوصات عدم تعافيه بشكل كامل، وحاجته للمزيد من الوقت، بحسب ما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

