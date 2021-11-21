ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتجاوز غرناطة ويتصدر الليغا

ارتقى ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه بنتيجة 4/1 على غرناطة، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الليغا.

وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس وضع ماركو أسينسيو ريال مدريد في المقدمة بهدف من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، بعد تمريرة من توني كروس.

ووقع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة كروس أيضا.

ونجح غرناطة في تقليص الفارق في الدقيقة 35 عبر الكولومبي لويس سواريز بتسديدة بعيدة المدى، لينتهي الشوط الأول على تقدم ريال مدريد 2/1.

ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 56، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة قصيرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

ووقع المدفاع الفرنسي فيرلاند ميندي الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 76، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من كاسيميرو.

ولعب غرناطة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه مونشو رودريغيز، بعد تدخل عنيف على فينيسيوس جونيور، كما طرد الحكم مدربه روبرتو مورينو في الدقيقة 69، بسبب اعتراضه على طرد مونشو رودريغيز.

وحقق ريال مدريد الفوز التاسع مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة من 13 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

في المقابل خسر غرناطة للمرة السادسة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة من 13 مباراة في المركز الثامن عشر.

وفي وقت لاحق يلعب ريال بيتيس مع إلتشي، وريال سوسيداد مع فالنسيا.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع مضيفه شيريف تيراسبول من مولدوفا يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، علما أن ريال مدريد خسر المباراة الأولى على ملعبه 1/2.

ويحتل الريال صدارة المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، في حين يحتل شيريف المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويأتي شاختار دونيتسك الأوكراني في المركز الأخير دون فرص في بلوغ ثمن النهائي.

رقم أسينسيو

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات أن ماركو أسينسيو سجل 4 أهداف في 11 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي، في المقابل سجل 5 أهداف في 35 مباراة الموسم الماضي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني:



