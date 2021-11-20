ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا ثمينا على إسبانيول ويرتقي للمركز السادس

حقق فريق برشلونة فوزا مهما على حساب نظيره إسبانيول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”كامب نو“، في الجولة الـ14 للدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد، ممفيس ديباي من ركلة جزاء، احتسبها الحكم مع الدقيقة 48.

بهذه النتيجة وصل برشلونة للنقطة 20 في المركز السادس، وتوقف رصيد إسبانيول عند النقطة 17 في المركز الـ11.

⭕️ أول هدف في عهد المدرب الجديد لبرشلونة تشافي عن طريق ممفيس ديباي. ⭕️ ركلة جزاء مثيرة للجدل يحصل عليها ممفيس ديباي ويسجلها في شباك الغريم اسبانيول.#برشًلونة_اسبًانيول #برشلونة #برشلونه

pic.twitter.com/egpRD1dI1B — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وتعد هذه المباراة الأولى لتشافي هيرنانديز كمدير فني لبرشلونة بعد توليه قيادة الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته، بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء.

وكان برشلونة تلقى صدمة قاسية بتعرض لاعب الوسط الشاب بيدري لانتكاسة جديدة، ما يعني غيابه عن الملاعب حتى بداية عام 2022 المقبل.

وقبل هذه المباراة، واجه برشلونة منافسه إسبانيول بمسابقة الدوري الإسباني 172 مرة حتى الآن، فاز البارسا في 100 مباراة، وخسر في 34 لقاء، وتعادل الفريقان في 38 مواجهة.

منذ موسم 2009 / 2010، وحتى الآن، فشل إسبانيول في تحقيق الفوز على برشلونة بمسابقة الدوري، حيث التقى الفريقان 22 مباراة، فاز البارسا في 17 مواجهة، وتعادل في 5 آخرين.

أتلتيكو مدريد يفوز على أوساسونا

وفي مباراة أخرى، أحرز البرازيلي فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد هدفا بضربة رأس قرب النهاية ليقود فريقه للفوز 1-صفر على أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وصمد أوساسونا بالاعتماد على خمسة مدافعين حتى الدقيقة 87، قبل أن يرسل يانيك كاراسكو كرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر، وقفز كاراسكو بين اثنين من المدافعين وسجل برأسه.

ووضع الفوز أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية المتصدر الذي تعادل 2-2 مع ألافيس.

وعانى أتلتيكو في فرض سيطرته وزادت ثقة أوساسونا بمرور الوقت، وجعل الأمور صعبة على الفريق صاحب الأرض.

وأراح دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو عدة لاعبين منهم لويس سواريز ورودريغو دي بول وشارك اللاعبان في الشوط الثاني دون خطورة.

وصنع أتلتيكو القليل من الفرص حتى انتزع فيليبي هدف الانتصار ليشعل احتفالات المشجعين.

وجاء هدف فيليبي ليصالح المشجعين حيث تعرض لانتقادات حادة بعدما تسبب في هدفين خلال الخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر وقبل أن يتعرض للطرد بسبب خطأ ضد ساديو ماني.

وكان أنتي بوديمير لاعب أوساسونا البديل قريبا من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو أنقذ المحاولة ببراعة.