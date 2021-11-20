تقرير: أغويرو سيعلن قرار اعتزاله رسميا في مؤتمر صحفي

كشف الصحفي جيرارد روميرو، عن أن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم برشلونة، سيعلن اعتزاله بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يقام الأسبوع المقبل، بسبب مشاكل القلب التي عانى منها بشكل مفاجئ مؤخرا.

وقال روميرو، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يوم السبت: ”أغويرو يعتزل كرة القدم، سيعقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عن هذا الأمر“.

ويعاني أغويرو مهاجم برشلونة من مشاكل باضطراب في ضربات القلب بعد خضوعه للفحوصات الطبية، وكانت هناك شكوك قوية بشأن عدم عودته للملاعب مرة أخرى واعتزال كرة القدم.

ولكن النجم الأرجنتيني سعى لنفي مسألة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد المشكلة القلبية التي عانى منها مؤخرًا أثناء اللعب.

وكانت إذاعة ”راديو كتالونيا“ الإسبانية قد ذكرت أن اللاعب قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي، وأنه متشائم على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مسيرته حتى الآن.

لكن أغويرو خرج عبر حسابه بموقع ”تويتر“ لينفي ذلك قائلا: ”وبالنظر إلى الشائعات، أخبروهم أني أتابع إرشادات أطباء النادي، وأجري الفحوصات والعلاج وأرى تقدمي في غضون 90 يومًا، دائما إيجابي“.

واضطر مهاجم برشلونة إلى مغادرة مباراة في الدوري الإسباني ضد ألافيس، بعد أن كان يعاني من ألم واضح أثناء إمساكه بصدره، وتم استبعاده من المنتخب الأرجنتيني بالفعل للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي.

ويخضع أغويرو لمراقبة قوية من قبل الجهاز الطبي في برشلونة، حيث يقيمون حالته الصحية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله.

وكان أغويرو، قد رحل عن مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب ”كوبا أمريكا“ في يوليو الماضي.

وترك أغويرو، السيتي، باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (184 هدفا في 275 مباراة).

وعانى أغويرو قبل انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال حر، من إصابة بفيروس كورونا.

وكان أغويرو، الذي ولد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، لعب لثلاثة أعوام مع اندبيندينتي في بلاده، وخمسة أعوام مع أتلتيكو مدريد الإسباني.