فلورنتينو بيريز: دوري السوبر الأوروبي أكبر من مجرد بطولة جديدة

عاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للحديث عن دوري السوبر الأوروبي، ووجه انتقادات جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما جدد رفضه اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC.

وفي أبريل الماضي، أعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، حيث كان بيريز رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي، على أن يتكون مجلس إدارته من 4 نواب، هم: أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مالكوم جليزر مالك مانشستر يونايتد، ستان كرونكي مالك آرسنال، وجون هنري مالك ليفربول، لكن المسابقة واجهت معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الجمعية العمومية لريال مدريد تناقش صفقتي مبابي وهالاند ودوري السوبر الأوروبي https://t.co/LaKnNXUX4n pic.twitter.com/beJslqSDid — إرم سبورت (@EremSports) November 20, 2021

وانسحبت الأندية الإنجليزية بعد ضغوط جماهيرية، لكن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، ما زالوا يتمسكون بإقامة البطولة.

وقال بيريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”دوري السوبر الأوروبي ليس مجرد بطولة جديدة، إنها أكثر من ذلك بكثير؛ لأنها تحاول تغيير ديناميكيات كرة القدم، وتمنح الأندية الحرية، بحيث تكون متحكمة في مصيرها“.

وأضاف بيريز: ”دوري السوبر الأوروبي سيحقق في النهاية الحرية واللعب المالي النظيف والاحترام، مع تجنب المواقف التي تتلقى فيها الأندية دعما عشوائيا، ورغم محاولات التشهير، إلا أن المسابقة لن تتطور إلا إذا كانت متوافقة مع الدوريات المحلية“.

وواصل رئيس ريال مدريد: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفض قبول أي فكرة، تعرضت الأندية للتهديد، وتعرض الرؤساء للإهانة من رئيس اليويفا (ألكسندر تشيفرين)“.

أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس: أتحدى أي شخص مقتنع بالنظام الحالي لكرة القدم https://t.co/mazTdjIfEN pic.twitter.com/hSZL7UmRVJ — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2021

وأتم بيريز: ”فعلوا كل شيء للقضاء على دوري السوبر الأوروبي، بالضغط والتهديدات، علينا تذكير الاتحاد الأوروبي بمن هو ريال مدريد، تعرض سانتياغو برنابيو للتهديدات على مدار عامين، لكننا لن نستسلم“.

رفض يوفنتوس

ويبدو أن أمل ريال مدريد ويوفنتوس في عودة دوري السوبر الأوروبي لم ينتهِ، إذ قال أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس، الشهر الماضي، إنه ”يتحدى أي شخص“ يرى أن نظام كرة القدم للمحترفين مقنع، لذا طالب مجددا بالإصلاح.

وقال رئيس يوفنتوس: ”لا أريد الاستسلام ولن أستسلم، النظام يحتاج إلى تغيير ويوفنتوس يريد أن يكون جزءا منه، إنه تغيير يتطلب حوارا من الجميع“.

وتابع: ”بعيدا عن النتائج، أتحدى أي شخص يقول إن النظام الاحترافي الحالي لكرة القدم يعتبر مرضيا، ما يدهشني هو تجنب أي مقترح للإصلاح سواء في المسابقات أو الإدارة أو الانتقالات، وخلال عشر سنوات ساهمت في تغيير النظام“.

رفضه اتفاقية الليغا وCVC

كما جدد بيريز رفضه اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC، وقال: ”إنها غير منطقية، لكنها مربحة لبقية الأندية“.

رئيس ماينز: إقامة دوري السوبر الأوروبي مسألة وقت فقط https://t.co/xt1OVmdtIA pic.twitter.com/pDqB44muML — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

وأضاف: ”لم أتخيل أبدا أن الصحافة ستخبرني بأنهم سينتزعون حقوقنا؛ لأن رابطة الليغا مجرد مسوق وفقا للقانون.. إنها عملية مليئة بالمخالفات الخطيرة للغاية، وكان من شأنها أن تضر تراثنا“.

وختم بيريز بالقول: ”صندوق CVC حاول أن يفعل الشيء نفسه في ألمانيا وإيطاليا، لكنهم فشلوا، اتصلوا بعدة أندية تعاني من أزمات“.