لابورتا يفسر تصريحاته بشأن عودة ميسي وإنييستا لبرشلونة

فسر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تصريحاته بشأن عودة ليونيل ميسي وآندريس إنييستا إلى برشلونة.

وكان لابورتا قد ترك الباب مفتوحا أمام عودة ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده في كامب نو، في حين غادر إنييستا صيف عام 2018 إلى فيسيل كوبي الياباني.

هل يعود ميسي وإنييستا إلى نادي برشلونة على طريقة ألفيس؟ https://t.co/WgpEYxrwpQ pic.twitter.com/AV4uMiT7SL — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”لقد قالوا بأنفسهم إنهم يريدون العودة إلى برشلونة، ولم أكن أتحدث عن عودتهم كلاعبين، ولقد تحدثوا بهذا المعنى علنا أيضا“.

وعن مباراة برشلونة أمام إسبانيول، اليوم السبت في الدوري الإسباني، التي ستكون الأولى للفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، قال لابورتا: ”إنه وريث يوهان كرويف تماما كما كان بيب غوارديولا، أمر رائع على المستوى المعنوي أن تسمع تشافي يتحدث وتشاهده يتدرب“.

وأضاف: ”لدي شعور بأن الأمور ستسير على ما يرام أمام إسبانيول، ولدينا ثقة في تحقيق الفوز، علينا تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة وبدء المرحلة الجديدة مع تشافي كمدرب، والذي رأيته أنه كان رائعا في المؤتمر الصحفي“.

وعن إصابة بيدري قال لابورتا: ”حسنا، إنه لم يتعرض لانتكاسة جديدة، يواصل التطور في برنامج التعافي، والنادي يرى أنه لا ينبغي التسرع في عودته“.

الدوري الفرنسي يجني ثمار انتقال ميسي لباريس سان جيرمان https://t.co/PsUGa30bGf pic.twitter.com/FmC9cfsVb9 — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

خطأ ديمبلي

في سياق متصل قالت صحيفة ”سبورت“ إن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، نسي أن مران برشلونة، الثلاثاء الماضي، سيقام صباحا، ولهذا لم يحضر إلى المدينة الرياضية.

ووفقا للصحيفة فإن ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، ظن أن المران سيقام بعد الظهر، واتصل مسؤولو النادي باللاعب، قبل موعد المران بساعة ونصف، بناء على أمر تشافي، لمعرفة سبب عدم حضوره، ليبلغهم أنه اعتقد أن المران لن يجرى صباحا.

في أول مباراة له.. تشافي يناشد جماهير برشلونة مؤازرة الفريق أمام إسبانيول https://t.co/vqcSMak5tU pic.twitter.com/27CJGQWXTz — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

ووصل ديمبلي متأخرا عن التدريب، للمرة الثانية في عهد تشافي، حيث سبق أن تأخر 3 دقائق في المرة الأولى.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني، وحصد النادي الكتالوني 17 نقطة من 12 مباراة، ومن المقرر أن يستضيف بنفيكا يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وحصد برشلونة 6 نقاط من فوزين في 4 مباريات، والفوز على بنفيكا سيحيي آماله في التأهل إلى دور الـ16.