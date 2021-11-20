ماركا: باريس سان جيرمان يحاول تجديد عقد مبابي لمدة عام واحد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن باريس سان جيرمان يحاول تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي لمدة عام واحد على الأقل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، ما يعني أن اللاعب يمكنه التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير 2022، حيث يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إن باريس سان جيرمان سيدفع ثمنًا باهظًا إذا نجح في إقناع مبابي بالتجديد بسبب قانون العمل والضرائب الفرنسية.

وعادت الصحيفة إلى تصريحات فايزه العمري، والدة مبابي التي فتحت الباب أمام إمكانية تجديد نجلها عقده مع باريس سان جيرمان، لكن بعقد قصير الأجل ما يعني مشاركته في كأس العالم 2022 وهو لاعب لباريس سان جيرمان.

وفسرت ”ماركا“ ذلك بسبب رغبة مبابي في استفادة باريس سان جيرمان ماليًا من رحيله بعدما انتقل للفريق مقابل 135 مليون يورو من موناكو صيف 2017.

وأفادت الصحيفة أنه في حال تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فإن ذلك سيكلف إدارة النادي مبلغًا طائلًا لعدم استفادة اللاعب الشاب من المزايا الضريبية التي يتمتع بها الأجانب في فرنسا.

ويتردد أت باريس سان جيرمان عرض على مبابي راتبًا يبلغ 30 مليون يورو في العام، ما يعني أنه بحاجة لدفع ضعف هذا المبلغ، حتى يحصل مبابي على الراتب المعروض، بعد خصم الضرائب.

وكان ريال مدريد قد قدم 3 عروض للتعاقد مع مبابي في الصيف الماضي وكانت قيمة آخر عرض 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض بيع اللاعب رغم أنه قد يخسر اللاعب دون أي مقابل بنهاية الموسم الحالي.

وشارك مبابي الموسم الحالي في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل فيها 7 أهداف، وصنع 11، علمًا بأنه سجل 42 هدفًا، وصنع 11 في 47 مباراة الموسم الماضي.

حلم برشلونة

وأفادت إذاعة ”كادينا سير“، أمس الجمعة، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ينوي التعاقد مع مبابي رغم اهتمام ريال مدريد.

وقالت الإذاعة إن لابورتا أبلغ المقربين منه إنه سيحاول التعاقد مع مبابي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت أن لابورتا مستعد لفعل أي شيء لمنع انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تتم الصفقة.