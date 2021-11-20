الجمعية العمومية لريال مدريد تناقش صفقتي مبابي وهالاند ودوري السوبر الأوروبي

يعقد ريال مدريد جمعيته العمومية، اليوم السبت، في وضعية اقتصادية جيدة نتيجة إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، لكنها قد تكون مناسبة لمعرفة إجابات حول عدة تساؤلات من قِبل أعضاء النادي.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإن هناك 5 قضايا مهمة تنتظر الإجابة في الجمعية العمومية، ويرغب الأعضاء بتوضيحات من الرئيس فلورنتينو بيريز، وهي:

كادينا سير: لابورتا يحاول نقل مبابي لبرشلونة قبل ريال مدريد https://t.co/51qOeEiKfB pic.twitter.com/eavuYkv6Na — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

التعاقدات: كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند

يعد موضوع التعاقدات من الموضوعات المنتظرة من طرف الأعضاء والشركاء والجماهير في ريال مدريد، خاصة توضيحات حول فشل صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي في الصيف الماضي، وإمكانية ضمه بعد دخول الفترة الحرة في عقده، بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويعتقد العديد من أعضاء ريال مدريد أن الإدارة يجب أن تمنح الأولوية للنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وعلى فلورنتينو بيريز أن يقدم توضيحات أمام الأعضاء بشأن النجمين.

مشروع دوري السوبر الأوروبي

شكل مشروع دوري السوبر الأوروبي أحد المشاريع التي راهن عليها فلورنتينو بيريز لزيادة إيرادات الأندية الكبرى في أوروبا، لكن فشله أدى لحرب بين رئيس الفريق من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى.

ويبحث أعضاء ريال مدريد عن رد الرئيس على هجوم الاتحاد القاري ورابطة الدوري محليًا والتي قد تهدد مسيرة النادي محليًا وأوروبيًا.

بعد التوقف الدولي.. ريال مدريد يمنح هازارد الفرصة الأخيرة https://t.co/aJglS3ubOm pic.twitter.com/YTO9GT6pbt — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

ملعب سانتياغو برنابيو الجديد

من المنتظر أن يضع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأعضاء حول تطور الأشغال في ملعب سانتياغو برنابيو والذي قد تنتهي، عام 2022، وما ينتظره الفريق من إيرادات من المشروع، والجانب المالي المتعلق به.

الاتفاقية بين رابطة الدوري الإسباني و صندوق CVC

عارض ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، اتفاقية الشراكة بين رابطة الدوري الإسباني وصندوق الاستثمار CVC والذي اعتبره الفريق الملكي غير عادل ويحتاج بيريز للدفاع عن موقفه من الاتفاقية في ظل الحديث عن جوانب إيجابية فيها اقتصاديًا.

ESPN: المغربي نصير مزراوي على رادار ريال مدريد https://t.co/1CUyANZUPP pic.twitter.com/lV3NQ4GLxy — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

وضع غاريث بيل وإدين هازارد

قد لا تكون النقطة الأهم، لكن اللاعبين الأعلى راتبًا في الفريق يثيران الشكوك والتساؤلات بسبب مستواهما وكثرة الإصابات التي تسبّب تغيبهما عن الملاعب.

ولن يجدد غاريث بيل عقده، وسيرحل، في الصيف المقبل، لكن عقد إيدين هازارد مستمر ويحتاج لقرار من الإدارة في ظل الشكوك حول مستواه، ومن المحتمل أن يقترح الأعضاء حلولًا حول وضعية اللاعبين.